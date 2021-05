Aprovechar el momento

Suele decirse que todo lo bello es efímero. Y qué gran verdad es esa. Pero prácticamente todo lo es. Usando otra conocida frase, tampoco hay mal que cien años dure. Nos cuesta aceptar que nada es para siempre, tanto lo bueno como lo malo, todo cambia, incluso de un segundo a otro, aunque parezca que no. Pocas veces uno inicia una relación y puede mantener en el tiempo esa intensidad e ilusión que te hace volver a ser un adolescente con las hormonas bailando la conga y el corazón latiendo a mil por hora. Esta etapa puede durar una semana, un mes, un año incluso, pero tarde o temprano cambia. No quiere decir que a peor, pero el universo y todo lo que forma parte del mismo está en constante movimiento, en un proceso de evolución infinita. La clave es disfrutar cada momento, tener claro que esas sensaciones que sentimos hoy, esas vivencias que nos presenta la vida cada día, podrían morir mañana mismo, por lo que hay que exprimirlas hasta no dejar gota, porque el tiempo pasa y no regresa, porque la vida no es un ensayo, ocurre una vez, tenemos una y hay que aprovecharla.