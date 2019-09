Apuesta de futuro, China o USA

La guerra comercial iniciada por Estados Unidos con China aparenta ser una confrontación por la supremacía mundial, y así es, pero sus actores no están pensando en el presente, sino en el nuevo escenario que se avecina. Existen países cuya economía está basada en una mano de obra barata, poseyendo sus trabajadores escasa cobertura de ayuda social, así como condiciones laborales, y salariales, deficientes. Sus manufacturas, y producción industrial en general, son de bajo coste, compitiendo con estados donde los derechos sociales y laborales están fuertemente consolidados, y sus salarios elevados. Estos últimos no pueden competir con dichas naciones, y de seguir en el ritmo de producción industrial actual, países como China, India y del sudeste asiático, coparán las primeras posiciones de crecimiento económico, estando destinadas a la decadencia las antiguas economías del otro tiempo llamado Primer Mundo. No se trata este enfrentamiento de una rabieta, o excentricidad del presidente norteamericano, sino de una acción planificada con vistas al tiempo venidero. Trump piensa en el futuro, más bien sus asesores. Su estrategia está basada en el dominio de la tecnología, pues quien posea mayor potencial tecnológico dominará el futuro. La robótica es la clave, y quien tenga el monopolio de patentes punteras en ese sector, aparte de controlar su mercado, estará en primera línea como potencia. Si fabrican robots, y poseen el monopolio de su tecnología e innovación, no tendrán problemas, mientras los estados con una gran mano de obra barata, y escasa tecnología de automatización inteligente, estarán abocados al caos, los robots producen cantidad con calidad.

Pensemos en China, con la superpoblación que tiene, y mano de obra barata, sobreexplotada, y con zonas rurales deprimidas, si pierde el monopolio de fabricación de robots a nivel mundial, no sabrá qué hacer con su mano de obra. En cambio, países con alto nivel de preparación científica, Austria o Dinamarca, por ejemplo, y si saben gestionar bien la industria automatizada inteligente, IAI, podrán competir en calidad, precios y producción. No tienen que mantener a un gran número de habitantes. Por eso pienso que si China no se hace con el predominio de la innovación tecnológica, su modelo económico está destinado al fracaso. Ahí está centrado el pulso actual ¿ Y qué hará con su enorme mano de obra barata? La situación, así expuesta, se describe más complicada en estados como India, Pakistán y Sudeste asiático.