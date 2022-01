Esta Navidad, he ido al cine. El cine es eso que está en los grandes centros comerciales y si no comes palomitas y lo dejas todo después como unos zorros, te miran mal. En el cine ponen películas nuevas que son esas cosas con muchos efectos especiales y tostón para aburrir. Hace muchos años empezaron a hacer adaptaciones al cine de personajes del comic. Conan, Flash Gordon y uno llamado Superman, que no nació en el cine, sino en los tebeos. Superman fue un hito al que luego siguió Batman, colega de DC cómics, del que se hicieron todo tipo de adaptaciones abstrusas. Pero nunca tocaron a los infinitos superhéroes de Marvel. Hasta que empezaron a hacer algunas películas dignas y viendo que la cosa prosperaba se pusieron a hacerlas a cascoporro hasta formar el lio y las sagas cada vez más incomprensibles. Ya con poca relación con los comics el rollo está en hacer un guion peregrino que para entenderlo tengas que ver las 200 películas anteriores de todos los superhéroes. Así es el nuevo Spiderman que va de que todo el mundo sabe quién es y no sé que historia tuvo con algún villano que todos lo ponen a parir y empieza a montarse movidas de ir para atrás en el tiempo para que nadie sepa quién es y de paso ir encontrándose con todos los villanos del pasado a cual más tonto y alguno del presente, no menos tonto. Así, habrán pensado los guionistas, vamos sacando todos los actores que han intervenido en las seis o siete películas anteriores y hacemos una mega reunión de actores que han interpretado a Spiderman y montamos el lío graciosillo con confusiones entre todos. También sacamos a Willem Dafoe y a otros que ya no pintaban nada en la saga. En todo este embrollo se cuela Marisa Tomei, ya mayorcita la mujer, que al principio te suena de algo y no sabes de qué, dándote cuenta de que actores de talla de antaño se meten en estas historias de palomitas para gente que le gusta pensar que esto es cine. Es el cine pero no es cine. Para los marvelaficionados de ahora esto es otra dimensión que no tiene nada que ver con la de otras épocas. Los viejunos como yo, que coleccionan los primeros Marvel que se editaron en España en ediciones Vértice y tiene los muñequitos de Yolanda, no son los de ahora que todo lo ven a través de nuevos diseños de trajes y que siguen las películas pero para nada los cómics. Y piensan que esto es cine. Menos películas y más cine por favor.