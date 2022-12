La Opinión de Ignacio | Ardor Guerrero *

Me está bien empleado por no tomarme mis obligaciones en serio. Y mira que aprendí hace años que las obligaciones no hay que dejarlas para última hora. De hecho, me convertí en universitario de verdad, cuando fui capaz de tener la costumbre de ir al cine Gran Vía, de reestreno, el día antes de un examen serio. Digo lo anterior, porque a pesar de no ser aficionado al futbol, ayer, domingo, no quise perderme el partido de Argentina vs Francia, y eso trastocó mis planes, que eran, entre otros, haber escrito a esas horas este artículo. Pero entre que gano Argentina, y que hoy tengo otro tema más enjundioso para el artículo, pues "miel sobre hojuelas". Empezando por el principio, le he colocado un asterisco al titulo porque esta copiado de un libro de uno de mis escritores preferidos: Antonio Muñoz Molina, de quien guardo gran recuerdo, debido a un almuerzo que compartimos en Granada con un Decano y dos amigos más, que terminamos tras tomar dátiles con algo de vodka, hablando de literatura durante muchos, pero muchos dátiles. En "Ardor Guerrero", Muñoz Molina relata sus cuitas en la mili, y es un libro que recomiendo leer a quien quiera reir con fundamento. Me he acordado del mismo al ver las 72 fotos que se publicaron ayer lunes en estas mismas paginas sobre la "Jura de Bandera Civil" llevada a cabo por muchos almerienses civiles, entre los que me ha alegrado ver a don Rafael, a don Rogelio, con corbata acorde con la ocasión, a don Javier Aureliano, a don Juan José, a don Miguel (con condecoraciones en la solapa) así como a otros muchos prestadores de juramento, de los que no voy a hacer prolija relación, pues ni ese es el objetivo del presente escrito, ni yo los conozco a todos. Pero he dejado, no por falta de respeto al Cargo, si no de forma intencionada, para el final, el principio (como me encantan los juegos de palabras) pues debiera haber comenzado la relación por él, en razón de su cargo, al Consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y, "puntos suspensivos", porque en diciendo lo de Medio Ambiente ya tengo bastante para, por medio de estas líneas, manifestarle, mi zozobra, desasosiego e inquietud por el estado, situación, futuro, hitos de la misma superados, e incluso, si no es meterme donde no me llaman, si su Consejería de Sostenibilidad, Medio … , puede darnos alguna información gráfica, eso sería magnifico, sobre el estado de las obras de donde antes había salinas, microbiota, y hasta flamencos rosados, en Cabo de Gata. Y si de paso puede decirnos, año más o año menos, una fecha aproximada de terminación de las mismas, eso sería laudatorio para él, como almeriense y como Consejero de …

*Antonio Muñoz Molina, 1995.