Nasío pa matá”, tatuado en el pecho, en rojo sangre. El sargento Manolo Arensibia honraba la memoria de su padre todas las mañanas, cuando se miraba al espejo, antes de abrocharse la guerrera. Desde el principio obvió los detalles de su fallecimiento, caído en un lupanar de Barcelona durante una juerga que se le fue de mano. Más allá de esa minucia, su padre encarnaba los valores que lo habían guiado durante toda su vida y que habían terminado por convertirlo en una “máquina de destrucción”. Lo había heredado todo de su progenitor: su barriga cervecera, la firmeza de sus convicciones, su verbo contundente, su entrega sin concesiones al “debé” y al “honó del regimiento”

Estaba orgulloso de que le hubieran encargado la instrucción de lo más granado de los reclutas españoles, el futuro del sagrado ejercito y de la patria. Desde la cantina del cielo militar su padre estaría invitando a una ronda para celebrarlo.

Arensibia no flaqueaba en el cumplimiento de sus obligaciones. Tenía que convertir a aquella panda de niñatos en “perros de la guerra para matar y estrujar al cochino enemigo”, inculcarles que el “servisio de las armas e una cosa mu sagrada que conlleva entrega totás, abnegasión, capasidá de sufrimiento y sacrificio”. No le iba a temblar la mano para cumplir con éxito su misión, como siempre, reemplazo tras reemplazo. Y eso que en los últimos tiempos le habían complicado la cosa con modernuras que le resultaban muy difíciles de asumir. Lo de incluir mujeres en las fuerzas armadas no iba ni con su concepción inherentemente viril de la milicia, ni con su imaginario de recios soldados de pelo en el pecho defendiendo con gallardía a la patria. Daoiz y Velarde no podrían haber escrito la gloriosa página que escribieron si, cuando estaban luchando a brazo partido con los infames franceses, se hubieran tomado la hora de lactancia y hubieran vuelto al rato. Pero era lo que había. Así que se puso las gafas de sol y esperó a que fueran entrando los reclutas para ver con qué material le tocaba bregar. Pasaron uno tras otro, sin novedades reseñables. Hasta que apareció la recluta, tan despreocupada, tendiéndole la mano, como si estuviera de visita, o algo por el estilo. Los galones le quemaron en el hombro a Arensibia. Aquello era una falta de rigor castrense tan grande que mandó a la recluta directamente al calabozo, para que fuera aprendiendo nada más llegar.

Mientras se encaminaba hacia el cuerpo de guardia, girando la cabeza con gestos de sorpresa e incomprensión, al sargento Arensibia le resultó familiar. Rebuscó en su cabeza que nunca estaba demasiado claro, menos después de tomarse algunas cosillas para superar el mal trago de los reclutas. Hasta que al final se abrió un hilito de luz y memoria. “Cagon San Peo, cagon San Boniato Bendito, si es la princesa”. Entonces Arensibia decidió que era más conveniente volverse a la viñeta y desaparecer con sigilo, como si nunca hubiera estado allí, en compañía de Ivá, con quien se está muy bien.