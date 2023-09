Junto a las lenguas, el segundo estilete preferido por el discurso nacionalista está ubicado en la historia. Cabe matizar de inmediato que no se trata de una historia mínimamente objetivable. Más bien se trata de una lectura sesgada de acontecimientos, naturalmente, acomodaticia a los intereses particulares de cada credo nacionalista en concreto. Acabamos de conocer la exigencia del lehendakari Urkullu para apoyar la investidura de Sánchez: una redefinición territorial del estado, discriminando la excepcionalidad de las nacionalidades históricas; esto es, Cataluña, Galicia y País Vasco.

Después de décadas con ese soniquete, sigo sin entender la estricta singularidad histórica de esos territorios del estad No comprendo por qué Cataluña es más histórica que el País Valenciano, Baleares o, desde luego, Aragón, en cuya corona estaban todos subsumidos. Ni tampoco percibo la línea histórica que separe al País Vasco de la Rioja o Navarra, de nuevo, el reino en el que estaban integrados. Galicia, por su parte, fue reino durante la Edad Media, pero dentro de las coronas de Asturias y León. Me parece asimismo frívolo olvidar que la inmensa Castilla fue sometida en el siglo XVI tras la revuelta comunera. No veo el motivo por el que desdeñar la trayectoria temporal de Murcia, Cantabria, Extremadura o Canarias. Y qué decir de Andalucía, sólo 800 años independiente de España. Puestos a ser estrictos, los andaluces sí tuvimos un estado propio y diferenciado, cosa que no sucedió nunca en las nacionalidades históricas. Además, esa conciencia y ese fervor nacionales son relativamente recientes. Acabo de visitar la Casa Alegre de Sagrera, un legado de la alta burguesía catalana en Tarrassa. Entre los murales de la casa, impresionantes y magníficamente conservados, sobresale toda una serie dedicada a Hernán Cortés. En todo caso, el fresco más descomunal está recuerda a un prócer de la familia Sagrera, defensor de España durante la invasión francesa. Evidentemente, la historia fehaciente no sustenta varios grados de España. La propuesta de Urkullu tiene un malsano aroma a Sabino Arana, a clasificar la península Ibérica en euskaldunes, la raza superior, y maquetos, los demás. No sé qué va a decir finalmente el PSOE, si se va a imponer el vértigo de una investidura compleja, o si va a primar la razón. En todo caso, dudo de que los demás terminemos aceptando ser ciudadanos de segunda. Probablemente sí sea tiempo de abordar de una vez por todas la cuestión territorial en España. O queremos mantener la unidad del estado o no lo queremos. En el primer supuesto, con independencia del formato que se acuerde, es innegociable la igualdad de todos los territorios y de sus ciudadanos. En el segundo, pues quizá deberíamos abrirle la puerta a Urkullu y sus correligionarios. O, por qué no, directamente echarlos de España sin muchos miramientos.