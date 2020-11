Arrimadas, abascal, Casado

Ciertos corresponsales, de estos a los que con el tiempo se les coge aprecio y que siguen el deambular de la política en contra de mis recomendaciones, me apuntan que mis columnas son un tanto 'leñeras' con el Gobierno, los partidos que lo sostienen y los parásitos que lo apuntalan. Bueno, uno ha creído de siempre que la Prensa ha de ejercer de contrapoder, de sacar los colores a los gobernantes inútiles, de señalar los coladeros en la gestión pública. Sin embargo, no es cosa de mortificar repetidamente a alguno de los tres lectores que uno sabe que tiene. Así pues, hoy toca hablar de la Oposición al Gobierno que nos ha tocado en suerte.

La Oposición que nos ha tocado en el descarte viene a ser algo así como el Misterio de la Santísima Trinidad: una y trina, o lo que es lo mismo o viene al caso, una desunión de tres relacionadas entre sí para recíproca y visceralmente oponerse la una con las otras y las otras con la una. Mira que este Gobierno presenta flancos por donde meterles mano, mira que este Gobierno comete errores, mira que este Gobierno gobierna a la contra, pues la Oposición ni se entera y si se entera no acierta.

En esta época sin ideologías, frente al todo vale de un Gobierno, la Oposición entiende de Ética. Debería de ser así y no lo es en tanto en cuanto la falsedad, la descalificación, la perversión, es hoy día la moneda corriente, particularidad que la Oposición no atina a desactivar. Creo, es un parecer, que la Oposición no comprende el mundo en que vivimos, un rebosadero de eslóganes que eclipsa sus iniciativas, que nubla sus enmiendas, que escamotea sus propuestas. En definitiva, aparte de sus desaciertos tácticos y traspiés en la gestión, la Oposición no sabe moverse en la Comunicación, herramienta indispensable, diríase que única, en el actual comportamiento político.

Así como el PSOE, sobre todo el anterior, posee una maquinaria de Comunicación aplastante, perfectamente engrasada, a mucha distancia de la de Podemos que es más de barullo, la Oposición no sabe Comunicar o peca de no dar alcance con lo que Comunica. Líbreme el Señor de entrometerme en estrategias ajenas, si bien no estaría de más apuntar lo ya sabido: lo que no se sabe, no existe. El presidente del PNV le mandó recado a Sánchez: "si yo fuera el presidente del Gobierno, "pegaría un puñetazo" en la mesa del Consejo de Ministros…". ¿Verdad que se entiende? Pues eso. A ver si la Oposición se da a entender.