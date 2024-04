Nunca dejará de sorprendernos la arrogancia con la que el Partido Popular gobierna la ciudad de Almería. Y no lo decimos por las formas que utiliza en su relación con el resto de concejales que formamos la Corporación, sino por el poco respeto que muestra hacia la ciudadanía, que sufre, de una manera u otra, esta forma de gobernar desde su atalaya.

Dos hechos recientes ilustran este comportamiento. El primero tiene que ver con la autorización para que se celebre el festival de música electrónica ‘Dreambeach’ en unos terrenos del propietario de la UDA en El Toyo, a escasos 50 metros de las viviendas. Los vecinos conocieron esta decisión municipal cuando vieron en las redes sociales la publicidad de los artistas que iban a participar. Fue una decisión adoptada de espaldas a los afectados, tras un acuerdo tomado a puerta cerrada entre el PP y los promotores del evento. Viva la transparencia municipal y la participación ciudadana.

Otro hecho que ha dejado a los almerienses completamente sorprendidos ha sido la inexplicable decisión de regular las actividades de los artistas callejeros en la ciudad. No sabemos a qué responde porque, obviamente, Almería no necesita ninguna regulación para este tipo de actividades culturales. En primer lugar, porque las que hay son pocas y, más que estorbar, causan asombro a la ciudadanía. El PP se ha volcado tanto en la promoción de grandes espectáculos, que los artistas locales han quedado invisibilizados, apartados de la programación municipal de Cultura. Y, en segundo lugar, porque no es necesario, ya que el centro de la ciudad languidece, tras más de 20 años de mandatos del PP, y cada vez hay menos personas por la calle.

Nos alegramos de que esta ocurrencia haya entrado en la vía del diálogo y, aunque haya sido a posteriori, que los artistas urbanos de Almería hayan podido conocer por boca de un miembro del equipo de gobierno del PP en el Ayuntamiento qué se pretende hacer con ellos. Nosotros ya manifestamos nuestra oposición a que tal medida llegue a aplicarse, máxime conociendo que se ha adoptado sin consenso con el colectivo.

Es lamentable observar el profundo desconocimiento del PP de la realidad de nuestra ciudad. Los almerienses agradecerían que sus mandatarios salieran de esos mundos paralelos en los que viven y observaran lo que de verdad sucede a pie de asfalto.