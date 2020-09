Arsenio el cartero

Se ha puesto la gorra al revés, no sea que se la lleve un arreón de aire. Para un cartero tan vocacional como él la gorra es asunto serio. Los otros compañeros de la estafeta no la usan, en realidad ninguno está obligado a hacerlo, pero Arsenio se siente desnudo sin ella, es su uniforme; y tiene muy claro que es la de un simple cartero de pueblo; no es una gorra militar, no hay escalafón a la vista, no impone obediencia; tampoco es la que corona la indumentaria de lacayo del portero de un hotel de gran lujo, cuya mano enguantada está siempre atenta y dispuesta a llevarse calentita la propina. La gorra de Arsenio brinda y significa un compromiso de servicio público asumido de buen grado, con dignidad. Va llegando, y como siempre, hace un alto en el camino para liar un cigarrico. No le gusta tanto fumar como oficiar la ceremonia del ensimismamiento. Tabaco de petaca, papel de fumar - "fine cigarrete paper" - cajita de cerillas Tres Estrellas… Con parsimonia, paso a paso, disfrutando un pequeño gran momento para empezar bien el día. "El Mirador del Conejo" es el punto fronterizo entre paisajes, donde comienza el descenso. Arriba, los perfiles ya difusos de las casas de Punta Cárdena. Abajo, la mar, y hasta ella, la nava sinuosa donde no prospera más vegetación que las cactáceas e higueras, dispersas en aisladas manchas verdes sobre el ocre que el viento hace polvo, y la tierra roya, violeta, casi nazarena, que unos y otros usan desde antiguo para techar con ella las casas porque es impermeable y refractaria. Tiene un punto de santidad, de cosa emblemática. De ese color violáceo baja el agua de la lluvia por la canalera, y empaparse de ella poniéndose debajo del chorro, según manda la tradición, viene a ser un segundo bautismo, o el primero, si no lo hubo en la nacencia. Es un acto purificador, una forma de circuncidar el corazón haciéndolo más tribal, más dispuesto a la locura que tenga que venir o que ya haya venido. El cartero de Cabo Diablo está dispuesto a creer que la tierra roya atesora toda esa magia. Zigzagueando por las curvas de la carretera que une pueblo y anejo, tres vehículos de alta gama aparecen frente a él y desaparecen tres curvas arriba. No es la primera vez que los ve ni la primera que siente un leve helor en la espalda. Cuando los pierde de vista apura el cigarrico y, ajustándose la gorra, reanuda la marcha.

Minutos más tarde, columbra la línea del promontorio y el otero que señalan el principio y fin del regazo de arena donde la mar descansa después de la batalla. Cala Serena es también conocida como La Cala del "Ahogao" porque suele ser en ella donde aparecen los pescadores a los que el mal viento y las endemoniadas aguas se llevan a la muerte sin remedio. Más a la derecha, El Guardián, el gran algarrobo, controla y neutraliza los excesos de furia con que el viento quiere alterar la paz del pequeño camposanto.