Artículos encadenados

Publicar en un periódico escritos encadenados no me gusta. Pero como el espacio disponible es limitado, en el caso de La COP27 me he organizado la escritura de forma que, el contenido de cada uno es independiente del resto, pero complementario. Empezando por el final, y según Ecologistas en Acción, "tras un final agónico de las negociaciones, la comunidad internacional reconoce la necesidad de crear un fondo para las pérdidas y los daños que sufren los países más vulnerables ante el cambio climático." Vale. Muy bien. ¿Y ahora qué? pues que, en las últimas 24 horas de las negociaciones y ya en el tiempo de descuento, la UE ha llegado a plantear la posibilidad de un no acuerdo y de su abandono de la cumbre antes de aceptar que se rebaje la ambición del 1'5 ºC. Y para eso se han reunido "una patulea" de ilustres con aviones privados para acudir a hablar de que la Tierra esta que llora de pena por su estado. Y un detalle: había mas representantes del mundo empresarial de las energías fósiles, que participantes de las Administraciones Publicas implicadas. ¡Anda que no se mueven los petroleros y carboneros, entre otros!