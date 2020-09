Asunción Lozano y la levedad del ser

En esta Tercera exposición de MECA Mediterráneo Centro Artístico, Humano III. El Tiempo, que forma parte del programa de PHotoESPAÑA 20 y que está comisariada por Fernando Barrionuevo y Rosa Muñoz Bustamante, Asunción Lozano, artista visual y profesora de la Universidad de Granada, presenta su última serie "Ever Green".

Para esta ocasión, Asunción Lozano presenta un conjunto de obras que se corresponde con unas imágenes tomadas de algunos cementerios de Nueva York y Londres. Donde se valora el componente paisajístico y botánico de estos espacios. Donde la naturaleza, a pesar del paso del tiempo y de la acción del ser humano, sigue su curso. Cuestiona al ser, interponiendo la fragilidad de la memoria de las civilizaciones, ante el inevitable paso del tiempo. En el proceso creativo se han recortado las lápidas y las tumbas de esos cementerios y se han dejado abiertos los huecos perforados. Asunción Lozano acomete la realidad a través del objetivo de su cámara. Cuestiona el mundo tal y como lo conocemos. Nos pone la sal en la lengua y dibuja el futuro incierto de la humanidad. La ausencia de referencias fúnebres deja en evidencia un paisaje alterado, que intensifica las ausencias. Un sentimiento tallado como acción y efecto de ausentarse, de dejar un espacio habitado. Y ofreciendo al espectador la posibilidad que puede referirse a personas, objetos, cualidades, acciones y conceptos. Asunción Lozano forja en esta magnífica serie la búsqueda que inicia alrededor de la antítesis presencia-ausencia, porque el pensamiento es antitético, y el ser siempre gira alrededor del yo soy - yo no soy, del yo tengo - yo no tengo, del hay - no hay. Asunción Lozano esculpe, en estos paisajes que nos revela, el concepto, el símbolo y la etimología espacial del ser humano, contra el propio significado que el ser da a todas las cosas y a todo aquello que, en secreto, mueve la sombra. La artista visual nos presenta una serie donde la memoria se difumina sobre el espacio y la materia, a través del tiempo. La condición del hombre y de la mujer en el mundo se cuestiona y pone en duda el valor de los objetos, de las sustancias, de las formas. En este sentido, las percepciones entrarán en un proceso de diálogo, en el que la presencia, la ausencia y el logro o la consecución de la carencia son los pilares sobre los que se sustenta el discurso artístico y que invita a reflexionar al espectador sobre la condición del ser y su fugacidad, la íntima levedad de su esencia.