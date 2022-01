Costó entender qué era eso de la posverdad -si es que se tiene alguna idea cabal de ello- cuando la realidad, lo verdadero, se distorsiona a fin de manipular pensamientos o emociones para, de tal guisa, influir en la que parece opinión pública -aunque casi nunca sea general- y, además, condicionar las actitudes sociales. Pero ahora hay que aplicarse al metaverso, como futura generación de internet en la que harán de las suyas la realidad virtual y la realidad aumentada, donde las personas se representan como avatares que interactúan, con variedad de propósitos, en un mundo virtual ficticio, a modo de metáfora del mundo real, con un espacio virtual compartido que no solo podría ser compatible, sino convergente, con la -diríase que antigua u obsoleta- “realidad real”. La barra o las mesas de un bar son de esta última, de la realidad no trastornada por la posverdad ya que la conversación que propician no pretende otra distorsión, si acaso, que la de cortar trajes con las tijeras de la murmuración. Luego habrá que pensar, incluso sin ficciones distópicas, en la resistencia o rebeldía de grupos humanos opuestos a la tiranía de lo virtual, a la abolición de la presencialidad, y atrincherados en los bares