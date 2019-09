Atropellados por la injusticia

Desde el año 2015 andamos en España perdidos en un alucinatorio escenario de sin-gobierno, con amenaza permanente de crisis económica y del sistema de pensiones, desempleo, degradación de la seguridad ciudadana, contratos indecentes, salarios vergonzosos y descarada impunidad de quienes han saqueado el dinero público a diestro y siniestro. Robar los recursos de nuestro país tiene una pasión afilada por parte del totalitarismo nacionalista y terrorista. Hasta sagas familiares han dejado su vil impronta: "España nos roba". Injusticia que no puede continuar ni un segundo más. Hay que despertar de esta pesadilla sin dilación. Lo sucedido en Biarritz durante la cumbre del G7 tiene tres puntos importantes a destacar: Europa se desmorona. Macron es el primer líder europeo que lo ha verbalizado. Estados Unidos y China se disputan el liderazgo del eje de poder mundial. España está completamente fuera de onda, no pintamos ni monas en el escenario de las relaciones de poder mundiales. Para colmo de males, Gran Bretaña se encuentra inmersa en el lodazal del Brexit, y el resto del continente paralizado, asediado por la imposición de un totalitarismo fanático. No será que no estamos advertidos. Por ejemplo, hay que leer a Ortega, Fátima Mernissi y Oriana Fallaci; que pasaron toda su vida aportando conocimiento y soluciones ante el horror que se esconde tras esa infamia que es "lo políticamente correcto" y la necedad de falsear la naturaleza humana, logrando que vivamos despreocupados y aturdidos. Inundados y vapuleados por gentes anodinas y parloteos de adoctrinamiento, no afrontamos nuestras responsabilidades como ciudadanos olvidando el poder que tenemos y debemos ejercer. Estas son las consecuencias del desmantelamiento de la educación y la separación de poderes en la nación española, cuya historia esta caracterizada por su personalidad europea e iberoamericana, sin olvidar nuestros lazos con el Pacífico, más ahora que en Filipinas están reivindicando sus vínculos con España. Si, somos una nación del siglo XXI, que evolucionó y decidió gobernarse mediante una democracia. En vez de eso hemos naufragado en una satrapía cainita que desacredita a nuestro país sin piedad. Necesitamos gobernantes con fortaleza ética y han de salir de entre nosotros, respetando nuestra Constitución, encarnación viva de la justicia que nos hace a todos ciudadanos.