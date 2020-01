Australia se quema

B ASTA con un rápido vistazo a los medios de comunicación para acercarse a la terrible realidad que se está viviendo en Australia. Si bien es cierto que allí el drama del fuego es algo común (se conoce como "temporada de incendios"), en esta ocasión están siendo singularmente voraces.

Desde hace meses se han quemado grandes extensiones de terreno, se han perdido más de 20 vidas, hay decenas de desaparecidos y son más de 1200 las viviendas que han quedado calcinadas. Con atender a estos números ya se nos arroja a la mente lo grave de esta situación, pero si pensamos en que cada uno de esos números es una familia rota y desesperada que lo ha perdido todo, se torna aún más desesperante.

Además del desastre humano, tenemos que detenernos en la catástrofe medioambiental que está suponiendo este repunte de los incendios: más de 500 millones de animales han muerto ya, y los que han tenido la suerte de sobrevivir, se han quedado sin su hábitat natural, por lo que sus posibilidades son muy escasas. Toda una flora y una fauna, como en el caso de los koalas, que difícilmente volverá a alcanzar los números con los que se contaba hace apenas unos meses.

Gobierno y sociedad civil están a una para poder paliar esta desgracia. En ocasiones simplemente pueden intentar controlarlo para que no avance. ¿A qué se debe esto? Mayormente a que Australia batió dos veces su récord de temperatura máxima el año pasado: Australia registró más de 40 grados, algo que viene repitiéndose de forma gradual año tras año. Además, se le une el hecho de la gran sequía que están sufriendo en la zona. Este artículo no lo escribo únicamente como un llamamiento a respetar el entorno y a hacer todo lo posible por conservarlo, sino también como un desahogo. Ningún sufrimiento, ni humano ni animal, nos puede ser ajeno si pretendemos ser buenas personas y buenos ciudadanos. Debemos hacer todo lo que esté en nuestras manos para poner en valor nuestro entorno. No nos podemos permitir abandonar nuestra responsabilidad en la extendida idea de "¿qué voy a cambiar yo si solo soy uno?". Si todos ponemos un poco de nuestra parte, haremos mucho por el conjunto y así dejaremos un mundo mejor para las futuras generaciones.

Lo dije hace unas semanas: no tenemos planeta B. Y lo sigo diciendo ahora. El ecologismo no es patrimonio ideológico de nadie. Y así debe seguir siendo si queremos avanzar.