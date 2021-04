Me lo decía María el otro día, y es verdad. En un año de pandemia que llevamos, hemos normalizado cosas que jamás pensamos que podíamos siquiera llegar a hacer, ver o tener. Salir con mascarilla a la calle, echarte gel cada vez que coges o tocas alguna cosa que no es tuya, desinfectar la compra, ver lo mínimo a tus padres, los cribados masivos, enfermeros con bata, guantes y protectores faciales y un autocovid, que es como el McAuto o el autochurros de Huércal, pero para que te hagan la prueba para ver si tú eres alguno de los nuevos contagios de los que escribe Visiedo en su página diaria. Lo hemos normalizado todo, hasta que haya una vacuna, que es, si no llega otra antes, la que nos va a tocar a una gran parte de la población y que está provocando reacciones y trombos que aunque estén afectando a una parte pequeña de personas, están afectando, sin más. Y sí, para ponerse la vacuna también hay colas de coches. La autovacuna, como el autocovid, como el McAuto o como el autochurros de Huércal, pero para la vacuna.