Don Ramón Tortajada, además de tocar el piano, estableció un servicio de viajeros por carretera, cuya trayectoria era de Granada a Motril. La empresa estaba ubicada en la plaza Mariana de Granada y su razón social era "Compañía de automóviles Tortajada". Se componía de un GR 13, un Argus de cuatro cilindros y cuarenta HP, tipo ómnibus que era matriculado el siete de mayo de mil novecientos siete; pero además de estos se componía de los GR catorce, quince y dieciséis; el diecisiete era un Albent y el diecinueve un Cyklan. En los expedientes de estos vehículos se podía leer: "Reúne las condiciones apetecibles de velocidad y comodidad sin peligro alguno para los viajeros, siempre que sean manejados por personas inteligentes". En el recorrido que hacían tardaban siete horas, habiendo una distancia de ochenta kilómetros, que era la distancia hasta llegar a Motril, el servicio era diario y continuo. En un principio estos automóviles, a pesar de que no creaban peligros, se veían con cierta reticencia. Una vez hecha esta introducción a modo de ejemplo, quiero resaltar la palabra inteligente y la noticia de la sanción a un autovilista por conducir con una indumentaria excesiva, que ¡por cierto! está prohibido por limitar la libertad de movimientos, y a modo de recordatorio, otras maniobras como: regular el espejo retrovisor en marcha, peinarse, mirarse o pintarse los labios, conducir descalzo, ponerse el cinturón con el vehículo en marcha, no abrocharse el casco, parar encima de los pasos de peatones, impidiendo la visibilidad de cualquier peatón que cruce la calzada, despreciar el riesgo al circular por carreteras secundarias, cuando está comprobado que se producen más accidentes que en otras; todas estas acciones de uso cotidiano crean muchos más accidentes que otras a las que les damos mucha más importancia; en los expedientes de los vehículos Tortajada se podía leer "manejados por personas inteligentes", eso creo que es lo que nos hace falta a la hora de ponernos a los mandos de un vehículo, capacidad de pensar, sobre todo en los demás; estos vehículos apenas presumían de su marca, un GR, un Argus, Cyklar y un Albent, a diferencia de los de hoy en día, que lucen sobre todo su potencia: XJ Sport, 2000 TURBO y sobre todo que acelere de cero a cien en siete segundos, ya es hora de no dejarse impresionar por la potencia y velocidad de nuestros automóviles y recuperar el eslogan de los automóviles Tortajada.