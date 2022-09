Avanzar de la mano de todos los almerienses

Acabo de iniciar un camino de futuro que, como alcaldesa de Almería, quiero recorrer de la mano de todos sus vecinos. Y sé que no voy a caminar sola. Sé que voy ir por ese camino junto a cuantos quieran sumar y aportar a ese proyecto de ciudad que nos une a todos. Porque caminar no es sólo avanzar: también es acompañar, escuchar, entender y saber esperar. Porque en este camino, cabemos todos. He dado en estos últimos días las gracias a muchísimas personas que me han ayudado, que me han acompañado y que han facilitado la ordenada transición en el Ayuntamiento de Almería tras los cambios conocidos por todos. De nuevo repito mi agradecimiento sincero, desde el compromiso de intentar devolver con trabajo y acierto todo ese caudal de confianza. Llego a la Alcaldía con el inmenso orgullo de ser la primera mujer en estar al frente del Ayuntamiento en la Historia de Almería. Y si bien es cierto que soy la primera mujer que ha tomado formalmente en sus manos su vara de mando, no soy la primera mujer almeriense que asume responsabilidades de capital importancia en organismos públicos, en empresas, en asociaciones, en hospitales o en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Tampoco soy la primera mujer almeriense que concilia, a veces con dificultad, su responsabilidad profesional con la organización y atención de la vida y las circunstancias propias de cada familia. Por eso, desde la normalidad y con normalidad, quiero decir que ser Alcaldesa de Almería es un privilegio solo comparable a lo mucho que desde hoy, me exige mi compromiso con los almerienses. Al iniciar ahora el camino de la Alcaldía, me siento esperanzada en poder demostrar que merece la pena poner en valor lo mucho que nos une, orillando aquello que nos separa. Por eso me esforzaré en demostrar que puedo ser digna de la confianza de quienes aún no la merezco. Almería es una gran ciudad y estoy muy orgullosa de ser almeriense. Me siento además muy orgullosa de lo que hacemos y de cómo lo hacemos. Y como Alcaldesa, quiero convocar al conjunto de la sociedad almeriense a reivindicar lo que hacemos, lo que somos y, sobre todo, lo que vamos a seguir haciendo en esta ciudad como punto de convergencia de inversiones, de talento y de capacidad de trabajo. Y en todo ese proceso, el Ayuntamiento que dirijo debe ser una pieza clave para reunir los esfuerzos, las capacidades y las ilusiones de los almerienses.