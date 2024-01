Salir de Almería es cruzar una ciudad atravesada por cicatrices que la cirugía especulativa urbanística devastó hasta convertirla en un sarcasmo, reflejo de tiempos infames de mentira y codicia. Por eso, de vez en cuando, se hace necesario salir de la ciudad y distanciarte de esta maciza inundación de fealdad, herencia de aquel tiempo incapaz de encontrar el equilibrio entre lo viejo y lo nuevo.

Me programo para viajar la próxima primavera y pienso en volver a la Sevilla más canalla y desconocida, y relajar las tensiones de este incierto vivir con unas cervezas a la orilla del Guadalquivir. Así, con esos ingredientes, me dejo llevar por Sevilla en primavera y me planteo viajar en mi coche o autobús, pero sé que cuatrocientos kilómetros y pico de distancia están unidos a cada una de las cuatro a siete horas que me llevarán por el hilo flojo de una cansada desesperación. La duración del viaje, las paradas inevitables, los retrasos o la incomodidad del trayecto suman motivos para rechazarlo.

Entonces, decido viajar en tren desde Almería porque me siento dotado de un imbatible espíritu optimista, o porque considero que nunca estaré cansado, o porque creo tener esa fe en que nunca es demasiado tarde para nada, o porque me hago creer que la vida me va durar toda la vida. Insisto en viajar hasta Sevilla y encuentro un tren de mediodía. Ese tren - pensaba- me podría llevar a un espacio feliz de mi memoria que me invite a soñar, pero vuelvo a rechazar la idea porque seis horas de sobresaltos, cambios imprevistos y transbordos podrían parecer experiencias excitantes, pero no a cierta edad.

Rechazo la idea y siento el tirón del deseo para viajar a Madrid en tren, volver al Museo del Prado, pasear por El Retiro, visitar los Jardines de Las Vistillas o desde la terraza del Círculo de Bellas Artes encontrarme con los colores del Madrid al caer la tarde que Velázquez reflejaba en sus cuadros.

Pero ese deseo, a causa del infortunio ferroviario que sufre Almería, no se corresponde con el desaliento que me dejaría un trayecto agotador de horas y horas. Intento ponderar el entusiasmo de aquél primer tirón y sopeso viajar en avión, pero es un placer que no se otorga al común de los mortales.

Nadie me advirtió las épicas para viajar por las que ha de atravesar un almeriense, pero Renfe, Adif, Aena, Alsa o el Gobierno de este país me hacen suponer que esta épica desde Almería es avanzar tras un sueño movido por el más peligroso de los sentimientos: encontrarse con el infierno bajo la forma de desolación o indiferencia