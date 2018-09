Ayuda para jóvenes

Lo que voy a contar suena un poco lioso. Pero antes de que Sánchez fuera Presidente del Gobierno,, Ciudadanos y el Gobierno Rajoy llegaron a un acuerdo sobre los presupuestos del Estado. Por estas cosas que pasan, ahora los están ejecutando el Gobierno Sánchez. Pero entonces, cuando nada hacía prever este giro en la política española, Rivera, presumía de haber impuesto una medida para los jóvenes. Un complemento salarial que llevaba años patrocinando y, por lo insistente que era, se conocía como el complemento naranja. Hoy, vigente desde julio, nadie la denomina así. Imagino que le tiene que molestar un poco, cuando, encima, ni PSOE ni Podemos lo apoyaban. Esa medida es un complemento salarial para jóvenes, de 430 euros durante un máximo de 18 meses mientras trabajan, pero no de voluntarios con los niños pobres o algo así, no. Mientras trabajan con contratos formativos en empresas privadas. Intentaran sacarle una parte a la UE. Desgraciadamente, la comisaria europea de Empleo quiere pruebas de la efectividad potencial de las medidas. Vamos, que no confía en que tenga ninguna. Rivera afirmo "beneficiará a 600.000 jóvenes que trabajan, se forman y hacen un esfuerzo, pero no llegan a fin de mes". La cifra se ofrece al estilo patrio, con decisión y desparpajo, pero sin mucha base. La frase, además, merece un análisis detallado. Hay jóvenes que trabajan y se forman -es un complemento para contratados en formación o aprendizaje- pero no llegan a fin de mes. No les alcanza el sueldo, pero el problema no parece estar en que los sueldos son bajos, sino en que el Estado no paga parte del salario en una empresa privada. Imaginen que se alcanzan 600.000 beneficiados. Supondría 258 millones al mes ¿Con qué resultado? El profesor Skidelsky, un estudioso de estos temas, explica que esta medida ya se llevó a cabo en el pasado con efectos perniciosos. Las empresas pagaban lo mínimo y compensaban el salario con esta aportación estatal. Es el colmo del liberalismo , el salario en una actividad privada no lo pague el empresario sino el Estado. No nos lo dirán porque aquí nunca se evalúan las medidas de empleo, no sea que se vea que no sirven para crear ni más ni mejor empleo. Aunque no he visto a nadie contratar un trabajador, ni siquiera gratis, si no lo necesita. El complemento estará ahí este año. Tomémoslo como un regalo del Estado, al estilo de aquello del cheque bebé, que luego ya recortaremos.