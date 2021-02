Ayudamos a los almerienses

Tal como nos comprometimos en cuanto la Junta de Andalucía tuvo que decretar el cierre de actividades no esenciales ante el crecimiento de los contagios e ingresos, en el Ayuntamiento acabamos de presentar una nueva convocatoria de ayudas de emergencia a autónomos y empresas. Este plan, que es fruto de varias semanas de trabajo de gestión y diálogo con los sectores afectados, se enmarca dentro del 'Plan re-activa21'y tiene un alcance de medio millón de euros en ayudas directas a hosteleros, comerciantes con actividades no esenciales y empresas vinculadas al turismo. El 'Plan re-activa21' es una ampliación del 'Re-Activa 20' que pusimos en marcha el año pasado, y va a poner a disposición de los almerienses otros cinco millones de euros en ayudas directas y medidas fiscales y sociales. Volvemos a ser una de las primeras administraciones de España en reaccionar ante la evolución de la pandemia en 2021, y lo hacemos con el mismo ánimo con el que adoptamos otras muchas decisiones al inicio de la pandemia: estar al lado de los almerienses que peor lo están pasando. Las ayudas se van a tramitar a través de la Cámara de Comercio, entidad con la que firmaremos un convenio para ganar agilidad y que estarán disponibles lo antes posible en la web del Ayuntamiento (www.almeriaciudad.es). Las cuantías correspondientes a estas ayudas son de un mínimo de 500 euros, 700 euros y 1.000 euros respectivamente en función de las características de cada solicitante. Así, se entregará un mínimo de 1.000 euros a quienes hayan tenido cerrados sus establecimientos desde la declaración de estado de alarma de marzo y las diferentes medidas adoptadas desde entonces hayan hecho inviable su reapertura. Se establece un mínimo de 700 euros para establecimientos vinculados al turismo, así como para la hostelería, siempre que no cuenten con terrazas al aire libre. Y, por último, se establece un mínimo de 500 euros para establecimientos de comercio y también de hostelería cuando, en este último caso, sí cuenten con zonas exteriores al aire libre o licencia para sillas y veladores. Son unas ayudas modestas que afrontamos en solitario, porque seguimos sin recibir los Fondos COVID que anunció el Gobierno de España a las entidades locales. No obstante, seguiremos trabajando al límite de nuestras posibilidades hasta conseguir doblegar, entre todos, las tragedias y problemas que nos está suponiendo la covid.