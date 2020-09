Ayudando al turismo y la hostelería

C ELEBRAMOS hoy un Día Mundial del Turismo que no debe servir exclusivamente para lamentar lo mucho que hemos perdido o el daño que la pandemia ha provocado a un sector estratégico para la provincia de Almería. Esa realidad, que es innegable, tiene una lectura pesimista de cara al presente pero que en mi opinión no debemos mantener de cara al futuro. Es cierto que en la actualidad el sector se encuentra sujeto a las duras consecuencias de la realidad sanitaria, pero la fortaleza y el dinamismo del turismo y la hostelería almeriense nos permite mantener esperanza en el futuro, cuando la crisis sanitaria sea superada. Pero mientras tanto, desde el Ayuntamiento seguimos trabajando para ayudar a pasar este mal momento a un sector que ha hecho mucho por el futuro de Almería y al que es justo ayudar en esta situación tan complicada. Desde el primer momento el Ayuntamiento ha puesto en marcha medidas de ayuda y respaldo a un colectivo que no sólo da empleo directo a miles de almerienses, sino que supone además un elemento clave en la promoción y proyección de nuestra capital y en el mantenimientos de nuestros hábitos sociales cotidianos. Por eso, entre otras medidas, en 2021 entrará en vigor una reducción del 50% en la tasa de basura para los sectores de la hostelería, el ocio nocturno y los alojamientos turísticos. Se trata de tres sectores empresariales que este año han permanecido tiempo cerrados y después, en la desescalada y 'nueva realidad' han visto, si no suprimido, sí al menos reducido de manera muy importante el volumen de usuarios, por lo que han generado una menor cantidad de residuos. Una medida con la que el Ayuntamiento dejará de ingresar alrededor de 400.000 euros. El Ayuntamiento baraja, además, la aplicación de nuevas modificaciones fiscales para otras empresas y sectores también afectados por la crisis porque, tal como vengo diciendo desde el inicio de la pandemia, el Ayuntamiento ha reorientado sobre la marcha sus previsiones económicas para poner toda su capacidad económica a disposición de las necesidades provocadas por la pandemia. Así, hemos modificado los horarios de apertura y las dimensiones de las zonas habilitadas como terraza para permitir que la aplicación estricta de las necesarias normas de seguridad permita mantener en la medida de lo posible las posibilidades de ingresos económicos diarios. Ayudar al turismo y a la hostelería es proteger el futuro de Almería.