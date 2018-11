Ayudas tardías

Aveces la calma no llega tras la tormenta, se precisa de mucho tiempo para poner las cosas en orden y una gran dosis de capacidad para recomponerse. Algo de lo que adolece el gobierno andaluz que, una vez más, ha estado lento, muy lento, para dar soluciones, exigir la zona catastrófica e impulsar ayudas para los municipios afectados por las fuertes lluvias y la tromba de agua que azotó Andalucía. No quiero poner el dedo en la llaga, pero creo que hay cuestiones, y ésta es una de ellas, que merecen de una buena autocrítica. Fue incomprensible que en el Consejo de Ministros, celebrado en Sevilla, no se aprobará la declaración de zona especial de emergencias. Pero, sin duda, más lo ha sido ver que el Estado y al gobierno andaluz sólo han respondido al ver las movilizaciones y presiones de unos vecinos que no han dudado en echarse a la calle para exigir lo que es de justicia. Ese movimiento vecinal, que ya fue una lección para todos por su rapidez para arrimar el hombro e intentar recuperar la normalidad en calles llenas de barro y barrios destrozados, ha removido, sin duda, la conciencia a una administración atrapada a la que no le ha quedado otra opción que aprobar una ayuda más que urgente. Pero conseguido ese primer objetivo, está claro que resta mucho por hacer. Porque no vale sólo con impulsar una línea de subvenciones, como las últimas del Consejo de Gobierno andaluz, para paliar los daños hay que esgrimir la máxima celeridad a la tramitación para que los fondos destinados a acometer actuaciones urgentes puedan liberarse antes de final de año, y no tener que esperar a 2019. Es crucial incrementar al máximo estas ayudas que, actualmente, son insuficientes para volver a la normalidad. Sólo así haremos valer la solidaridad que se vivieron esos días y recompensaremos el tiempo perdido. Además, alertó de que hay municipios afectados, como Herrera, en Sevilla, o Níjar en Almería que no están contemplados por el gobierno andaluz. No es la primera que los andaluces se ven perjudicados por esa lentitud que provoca que las ayudes lleguen tarde, mal o nunca. Y hablando de agricultura es fundamental para esta tierra ser más efectivos en el impulso de los Planes para Caminos Rurales. Unas vías que precisan continuamente de trabajos de modernización y que contribuye a la competitividad de un sector que crea empleo y riqueza. Cofinanciados por fondos FEDER, la Junta dejó sin convocar en 2016 y con solo una resolución provisional en 2017. Cuestiones como ésta es lo que nos tiene que llevar a reflexionar, una vez más, sobre la necesidad que tiene Andalucía de cambiar el modelo de gobierno. Hoy estamos cansados de líderes políticos que no tienen a esta tierra como su prioridad.