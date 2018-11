Un Ayuntamiento que crea empleo

Crear empleo no tiene color político. Ni tiene partido, ni es un objetivo electoral: es algo aún más importante que eso. En el Ayuntamiento de Almería trabajamos para crear empleo por encima de las cuestiones competenciales o del reparto de atribuciones, porque el empleo es el primer problema de la gente en Almería y nosotros estamos aquí para ayudar a la gente. De hecho, el Ayuntamiento acaba de reunir a más de un centenar de agentes económicos y colectivos almerienses para sentar las bases de un Plan de Empleo Municipal que sea de todos y para todos, de modo que cuando esté definido se convierta en un documento efectivo que permita crear más oportunidades para más gente. A través del Área de Presidencia, Empleo y Movimiento Vecinal, trabajamos ya en la estrategia que permitirá hacer de este proyecto una herramienta para la intervención social, integrado por elementos reales y útiles de cara a casar oferta con demanda. Hacerlo desde el Ayuntamiento, como administración más cercana a los almerienses, implica una responsabilidad con quienes manifiestan su preocupación por el desempleo. La idea es poder contar con el I Plan Municipal de Empleo en el mes de febrero, de modo que se convierta en algo útil a partir de esa fecha, con el único objetivo de hacer del desempleo un reto que ha de transformarse en oportunidad de progreso y crecimiento. Hay que recordar que el Ayuntamiento ha firmado diferentes convenios de colaboración con empresas de cara a incrementar la empleabilidad en la ciudad, y se ha puesto en marcha el programa 'Almería T-Forma' que aglutina y beca a más de 300 'ni-nis'-. Del mismo modo, impulsamos el Centro de Conocimiento e Innovación Participativo y Colaborativo en El Cable, colaboramos con la lanzadera de Telefónica, ofrecemos un programa formativo a desempleados cualificados a través del convenio con la consultora BIDEF Emplea entre otras acciones. Como administración más cercana tenemos una responsabilidad con todos los almerienses, especialmente con quienes no encuentran trabajo. Con quienes están teniendo problemas para poner en marcha un proyecto de vida. Con quienes ven que su formación no corresponde con su ocupación. Con quienes, en definitiva, no pueden crecer y desarrollarse como miembros activos, productivos y solidarios de nuestra sociedad y no pueden contribuir a que Almería sea una ciudad mejor para más gente. Y juntos lo vamos a conseguir.