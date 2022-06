Ayuso o el bochorno

Tras leer algún titular de lo que le dijo Ayuso a Carlos Alsina, en Onda Cero, sobre la deflactación anunciada por su gobierno en los tramos del IRPF, busqué la entrevista y, realmente, supera con creces a lo de la 'indemnización en diferido' de Cospedal en su día. La mofa en las redes fue mayúscula, pero esta mujer sigue la consigna de sus asesores: "Has de hacerte viral todos los días y, para eso, cuantas más burradas digas, mejor". Claro que una presidenta no tiene por qué dominar el asunto tributario, pero hay un mínimo, y cuando le dice a Alsina que "estamos viendo si lo hacemos a través de la inflación o del IPC", el locutor ve que ha encontrado un yacimiento de petróleo mucho más grande de lo que esperaba, y no deja de pinchar. No obstante, esto sólo fue una anécdota más de todas las que genera esta señora, aunque bastante más descacharrante que otras debido a los muchos minutos que dura; lo más bochornoso ocurre al comienzo, cuando Alsina le pregunta por lo del rey emérito: a Ayuso sólo le faltó hacer suyo el tuit de Nuevas Generaciones del PP con la foto de Juan Carlos I, tras el archivo de sus causas: "En fila de a uno para pedir perdón".

Me refiero a esta mujer porque, aparte de su visita a la provincia de Cádiz el otro día, parece que no va a pisar suelo andaluz en toda la campaña, Juanma la quiere lejos: si viniera, sería capaz de llamar a 'la empadroná' para dar un mitin juntas. Moreno no desea verla ni siquiera para solidarizarse con Espadas, que el hombre cada vez que Adriana Lastra (otra que tal) se presenta por aquí, la tiene que soportar. La presidenta madrileña fue a la toma de posesión de Mañueco, a celebrar el pacto del PP con Vox, y soltó: "Me congratula saber que, en los próximos cuatro años, Castilla y León será una comunidad socialismo free". El PSOE obtuvo allí un 30,05 del voto, frente al 31,43 del PP, casi un empate, pero Ayuso vino a decir algo así como, hala, PP y Vox ya hemos fumigado y no ha quedado ni un votante socialista políticamente vivo, pero si les pica alguno, nos avisan y damos otra pasada con la avioneta. Así que también querrá una Andalucía 'libre de socialismo'. Que se quede en Madrid y que explique, por cierto, para qué creó la Oficina del Español con Toni Cantó al frente, ¿para decir 'free'? ¡Qué manera de desperdiciar 75.000 euros al año!