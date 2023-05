Ayuso, la pupila desatada

Cuando en 2019 llegó a la presidencia madrileña, entre el asombro de propios y extraños, comparecía con cara de susto y hablaba poquito. Cuatro años más tarde, Miguel Ángel Rodríguez (MAR), su tutor, sabe que lo que ahora vende es exhibir la ignorancia, en lugar de esconderla, y al cometa Ayuso le echa cada vez más hilo. Su pupila no para de soltar paridas y va por ahí poniendo gestos y ojitos como si la fotografiaran para el ‘¡Hola!’ y Tamara Falcó fuera su referente. Si encima hay gente que le grita “¡guapa, guapa!” por la calle, y en Valladolid sus fans la reciben con el ‘Me colé en una fiesta’, de Mecano, para zaherir a Bolaños... El otro día le preguntaron por esta señora a Borja Sémper, que digamos lidera el sector más presentable, y me temo que más minoritario, del PP (a Margallo se le pasó el arroz), y el vasco respondió como pudo, vino a decir que el partido es como una orquesta en la que cada uno toca un instrumento diferente; pero, Borja, tío, tú sabes que Ayuso lleva otra partitura, que es muy distinto.

Feijóo llegó a Cádiz hace poco y dijo que la luz que había allí le había dilatado las pupilas. Lo que hace la luz es contraerlas, pero el hombre siente en la nuca el aliento de esta pupila de MAR, crecida y desatada, más que dilatada, y está ya tan nervioso que cada vez dice más tonterías. Creo que ese sector presentable del PP siente una profunda vergüenza ajena cuando Ayuso formula memeces y hasta elabora teorías (“Tengo una teoría: políticos felices, decisiones felices”, enunció el otro día). Sí, Borja, en Madrid vais a arrasar, pero si esta mujer desplaza finalmente al líder gallego, le daréis un alegrón a Pedro. Porque fuera de Madrid, y por seguir con letras de Mecano, Ayuso no se come un colín, anécdotas vallisoletanas aparte. Madrid será España pero España no es Madrid. Si para algunos analistas Sánchez ha dejado caer ya a Bolaños, uno cree que, cuando supere lo de la vesícula, lo seguirá exprimiendo hasta que alguien de Protocolo de la comunidad madrileña lo envíe de nuevo al hospital, pero esta vez al Servicio de Traumatología, no al de Digestivo, y Ayuso salga a hombros por la Puerta Grande de Las Ventas al grito de “¡torera, torera!