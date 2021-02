A QUEL 15 de septiembre del año 1970 bajaba yo en mi Vespino por la calle Amapola y entraba en la Plaza Santa Rita. Venía de casa de mi novia y me dirigía a la entonces denominada Avenida Calvo Sotelo. Era la hora de comer. Enfilando Santos Zárate, un gigantesco estruendo y un temblor de tierra paralizó un momento la vida de la ciudad mientras una gran columna de humo, polvo en realidad, se elevaba por encima de las casas y nuevos edificios de la zona de Altamira. Poco después me enteré de lo que había sido: se había derrumbado un edificio de diez plantas en la Huerta de Azcona. Se trataba del edificio Azorín, en la confluencia de la calle de este nombre y la de Hermanos Pinzón. Cincuenta años después, un libro, Azorín 1970, recuerda e historia la catástrofe. La obra, escrita por José Manuel Bretones Martínez y editada en Círculo Rojo el pasado 2020, hace un repaso exhaustivo de aquella tragedia en la que murieron quince obreros y otros seis resultaron heridos. El autor recorre la Almería de la época -especialmente la antigua Huerta de Azcona, de la Rambla a Carretera Ronda y del Barrio Alto a Avenida de la Estación- y reseña a más de dos mil almerienses de entonces, desde las diversas autoridades civiles, militares y judiciales a las fuerzas que comparecieron al desescombro y rescate de cadáveres y heridos, bomberos, policía municipal, empresas, organismos del Puerto y Renfe, etc. Libro de fácil lectura y agradable estilo narrativo, en él su autor maneja fuentes directas y realiza un tratamiento ecuánime y riguroso de todas las personalidades que de una u otra forma intervinieron en el grave suceso, aportando documentación y una bibliografía completísima. Especialmente interesante es el índice onomástico, donde tengo el honor de figurar por ser citada mi obra Barrio Alto en tres de los capítulos, lo que agradezco al Sr. Bretones. También me ha llamado la atención el exquisito, recto e imparcial tratamiento que hace de la figura del arquitecto del Azorín, don Fernando Cassinello. Círculo Rojo realiza, por su parte, una edición muy cuidada y en soporte ecológico que es de agradecer. Su director, Alberto Cerezuela, un referente de la cultura almeriense, es uno de los pilares de nuestra escritura. Felicito desde aquí al autor de Azorín 1970, el escritor y periodista de larga trayectoria profesional José Manuel Bretones, por este tan necesario libro. Enhorabuena.