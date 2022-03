Azúcar por aceite

Pepsico ha lanzado hace unos meses -y publicitado abundantemente- un aperitivo con un letrero muy grande que dice Lay's Horno y un círculo donde se destaca: 50 % menos de grasa. No son patatas fritas, aunque pretende parecerlo con la foto que ilustra el envase; por detrás, en letra chica, dice "aperitivo de patata horneado". Se trata de una masa hecha con copos de patata deshidratada, aceite de girasol, azúcar, dextrosa, emulgente, sal, ácido cítrico y colorante, con una forma parecida a las patatas fritas y horneadas en vez de fritas. ¿Por qué se toma tantas molestias y gastos el fabricante, en vez de cortar patatas y freírlas sin más historias? Porque sabe que lo de "bajo en grasas" vende hoy día. El consumidor medio busca cada vez más productos más saludables. Indudablemente, rebajar grasas es bueno, pero vamos a ir por partes: de cara al impacto "visual" no es lo mismo decir grasa que decir aceite, aunque el aceite sea una grasa. Tampoco es lo mismo el aceite de palma o el de coco que el de girasol, y no digamos que el de oliva virgen. Si el reclamo de las citadas Lay's Horno fuera "50 % menos de aceite de girasol" no tendría el mismo atractivo. Y encima, sustituyen la mitad del aceite por un buen porcentaje de azúcar, y añaden dextrosa y varios aditivos, con lo que resulta un alimento mucho más procesado que la patata frita de siempre. Además, la rebaja de calorías que podría pensarse que es mucha al quitar la mitad del aceite, resulta que no llega ni al 20 %, por culpa del azúcar añadido. Así, esta cosa de copos de patata tiene 439 Kcal/100 g en lugar de las 530 que suelen tener la mayoría de las tradicionales, como las almerienses La Velezana, Sabores de Serón o La Tijoleña, que lleva aceites de girasol y oliva. Solo con oliva virgen extra tenemos las excelentes cordobesas San Nicasio, que usan aceite de la D.O.P. Priego de Córdoba, patatas españolas no transgénicas y sal rosa del Himalaya. Así que ya puestos a pecar con unos aperitivos tan calóricos como las patatas fritas (que algunos llaman "chip" y en mis tiempos les decíamos "patatas a la inglesa") que sean papas de verdad y sin más ingredientes que un buen aceite y, si es posible, poca sal. Y el azúcar para el cafelito, que por un terroncillo al día no merece la pena estropear un buen expreso con un edulcorante, que además suele ser químico.