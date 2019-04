Hoy me siento realmente 'flex', y tan puramente centrista e independiente como hace años, con miras a apoyar a quienes considere que realmente "apoyan" (valga la redundancia) a la cultura almeriense (y andaluza en sí), la respetan, se involucran, se responsabilizan con ella, la promocionan, acogen sus iniciativas, la integran, la hacen partícipe y le "inyectan" ayudas de diferente índole para la consecución de sus proyectos, colectivos y particulares, en términos generales". De esta forma, comenzaba a funcionar mi red social el día 04/04/2019; día en el que confirmé mi baja voluntaria del PSOE. Quizá, más de uno (y de una) se pregunte los porqués, que son muy variados, y que llevaban gestándose desde hace unos meses. Sin pretensión de extenderme ni de entrar en chismorreos absurdos e innecesarios, y aludiendo a mi más sincero y profundo respeto por dicha formación y sus integrantes, les diré que la principal causa es plenamente "cultural". El resto se remite a la enorme discrepancia con las líneas políticas e ideológicas en sí de su dirección nacional (y también municipal). En este último punto, no sé ni a qué se referirá la candidata a la alcaldía cuando enmarca el vocablo "cultura"; menos aún cuando existen miembros (o han existido) que ni siquiera han podido participar activamente desde la gestión y creatividad en el ámbito.

Y lo expone alguien, créanme, a quien además le llegan quejas y más quejas hasta desde fuera de la provincia, indicando la descomunal incomunicación general del sector, la falta de iniciativas, el dichoso "Almería no sabe venderse bien", el "no me entero de nada", etc. Caso opuesto era el del anterior candidato desde tal formación, que sí que acogía (realmente) las propuestas y reivindicaciones de todo un sector. Lo "demostró" con intenciones y también con hechos... y sin ser alcalde, finalmente... En cuanto al nivel nacional, ni qué decir a propósito de mi rotundo desacuerdo en cuanto a políticas sustentadas en el apoyo de separatistas, populistas, "evistas" (como decía un hombre en un vídeo humorístico acerca de VOX) y otros "istas". Si me puedo enorgullecer de algo, será de la acogida que recibí en 2014 por parte de ciertos cargos importantes y por haber apoyado, con muchísima ilusión y fuerza, a la candidata andaluza... así como los pequeños logros en materia cultural en el ámbito local... El resto, un continuo desgaste de dedos y garganta para dar con muros y matar moscas. Y es que, como bien decía un importante cargo relacionado con el sector cinematográfico en una entrevista: "cuando comienzas a ver que piensas más como los contrarios que como los tuyos, es buena hora para marcharse sin necesidad de hacer demasiado ruido".

Jamás lo he ocultado, ni tengo por qué (mi caso): he votado a derechas e izquierdas desde mi provincia, dentro de la zona "centro"... y no quisiera convertir este artículo en un eslogan de extrema decepción con la izquierda, pero sí en "reflexión venidera" para ella, pues no se deben pregonar gratuitamente conceptos como integración, innovación, progresismo, etc, como si nada, cuando real y objetivamente no se aplican "en y desde" Almería.

Me dice un compañero que "menuda muestra de valentía e integridad"; yo le he contestado con "solo se trata de humildad, decisión, coherencia y honestidad".

Mi motivo número uno desde mi inclusión fue la de ayudar, aportar, participar, colaborar y asesorar activamente en materia cultural. La práctica me ha demostrado lo contrario, siendo más bien acogido por convocatorias, mesas, actos e incluso lugares que forman parte directa de instituciones en las que gobiernan otras formaciones.

Así que, señoras y señores del ámbito municipal actual, dejen de criticar esas mesas, esos sitios, esos componentes y esas muestras que, precisamente, demuestran lo que ustedes pretenden demostrar.

Para terminar, en mi humilde caso, seré más o menos un "Don Nadie", y no, no voy a seguir tirando piedras a unos u otros... sino que, justamente antes de las elecciones, haré lo que hago con mis alumnos y alumnas, o lo que he hecho y hago en diferentes certámenes: evaluar.

¿Credibilidad? Bueno, creo que no son pocos los que conocen mi sinceridad, dedicación y "justicia cultural".

Buena suerte y gracias, de corazón, a quienes me han acogido como alguien sensato, involucrado, ciertamente experimentado y "muy" serio cuando hay que serlo.