La imposibilidad de conocer por completo el pasado unido a lo difícil que resulta aprender a través de lo vivido por otros, de sus sacrificios, errores y fallos, nos lleva a constantes cambios de perspectiva entre generaciones con los que va variando la consideración sobre la dedicación y atención que merece ser prestada, en cada momento, a cada ámbito de nuestra vida y nos enfrenta al hecho de que es necesaria una seria labor de divulgación sobre lo que no debemos olvidar ni repetir y sobre aquello a lo que no debemos de dejar de prestar atención si queremos seguir progresando.

Y esa labor no se ha hecho, ni se está haciendo, respecto de nuestra historia política, y al no hacerlo nos hemos desconectado, de forma mayoritaria, de la política; Y es que comenzamos a vivir razonablemente bien y empezamos a desatenderla y, como las cosas nos llegaron razonablemente bien, las generaciones que no vivimos la transición, ni mucho menos la negra historia que llevó a ella, comenzamos a rebajar las exigencias con las que, quienes sí vivieron todo aquello, pudieron llegar a regalarnos la paz, la libertad y los derechos que ahora disfrutamos y con esta desconexión hemos permitido que se cuele en nuestro sistema, hasta invadirlo por completo, una política de intereses propios basada en la estrategia, el marketing y el show cuyas consecuencias nos han llevado, entre otras cosas, a una pérdida de confianza en nuestra clase política de tal entidad que se ha convertido en uno de los grandes problema de este país.

Y la hemos descuidado y desatendido hasta tal punto que ya un gesto como el ofrecimiento de apoyo a la investidura que Manuel Valls le ha hecho, sin condición alguna, a Ada Colau parece algo de otro planeta pero no podemos dejar que esto se quede en una rareza de nuestra realidad política porque solo reclamando, y agradeciendo, gestos coherentes, responsables y hechos con altura de miras llegaremos a una democracia madura en la que los necesarios pactos y coaliciones son pactos y coaliciones de interés para la ciudadanía, no para personas o, en el mejor de los casos, para sus partidos. Y es que cuando no haya más interés que el general, más objetivo que el bienestar común, ni más directrices que las que marquen los principios y valores universalmente reconocidos, lo difícil será que no haya gestos como este de Manuel Valls.