Los 60, los 70 y los 78

Para muchos, entre los que me cuento, Joan Baez ha sido y sigue siendo un mito. Sin calificativos. A secas. Sin más. Y para no cambiar el sentido de lo anterior, solamente se me ocurre agregar: y sigue siendo coherente a sus jóvenes 78 años. Acaba de publicar un disco: Whistle Down the Wind, y con este motivo Esteban Linés publica en La Vanguardia una entrevista con Baez de la que entresaco las siguientes afirmaciones: "(en los 60 y 70) había un gran movimiento de protesta que abarcaba a sectores muy amplios de la sociedad de mi país, quiero decir con ello que no únicamente reflejaba malestar en ambientes universitarios o, digamos, concienciados sino en otros segmentos". Más adelante, sobre la situación actual afirma: "por primera vez en mi vida soy pesimista". Y agrega: "Soy consciente de que no seremos capaces de alcanzar ese cambio social al que aspiramos hasta que la gente vuelva a decidirse a tomar pequeños riesgos, cosa que ahora brilla por su ausencia".

Estoy haciendo un ejercicio mental: intentar rebatir alguna palabra y no solo me resulta imposible, sino que cuanto más leo las afirmaciones más las suscribo. Pero hay más: si intento trasladarla a mi (nuestro) entorno, y teniendo en cuenta de que hoy los entornos no son grandes, se me viene a la cabeza la idea de hacer un esbozo de la pasividad actual.

Ni en mi comunidad de vecinos hay voces discordantes; salimos a la calle y nadie le demanda ni a los conciudadanos ni al Ayuntamiento (que tiene los nombres y apellidos de sus/nuestros representantes) mayor y mejor limpieza, conservación y ornato. En el Campus Universitario de Almería, también conocido como UAL, se celebraron en Mayo elecciones a Rector, que ganó el Prof. Rodríguez Torreblanca por 1.020 votos a su favor de 13.418 posibles (s.e.ú o. que se ponía en las facturas): ¡baja participación!. Y que yo sepa, aún no ha tomado posesión oficial del cargo, luego sigue el mismo equipo. Imaginemos que hubiera habido cambio de Rector: el "nuevo" ¿tendría ganas de tomar posesión?. En la misma Institución, se celebran elecciones sindicales, un sindicato se equivoca "al rellenar los papeles" y, fuera de plazo, quieren enmendarlos, les dicen que no y hale a reunirse todos los implicados para ver si se enmiendan. Menos mal que hubo coherencia o algo así y no lo hicieron.

En no se qué comunidades autónomas unos están callados y otros no hablan, pero el caso es que no tienen gobierno. En la capital del reino, el gobierno del reino lleva camino de jubilarse en funciones.

Conclusiones: 1.- ¡España va bien!. 2.- Sigo escuchando a Joan Baez, su nuevo L.P. y su gracias a la vida.