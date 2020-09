Y no hubo nada

Toda la semana he tenido la sensación de que en Almería íbamos muchísimo mejor con el asunto covid, hasta que caí en la cuenta de que me había saltado esa sección de las noticias. En fin, veo que no vamos mejor. Una pena que al final no hubiera nada de cierto en eso de que el virus se propagaba en una especie de meridiano que pasaba por Wuhan, Turín y Madrid, una vía láctea pero de virus. Y, por tanto, nosotros aquí abajo inmunes. Eso sí, económicamente empezamos el mejor período del año para el empleo, así que las cifras del reinicio de la campaña agrícola taparán lo que, a todas luces, es un freno en la recuperación del empleo. Conscientes todos de ello, me había estado fijando en otras noticias curiosas. El alcalde de la capital dijo estar dispuesto a sacrificar "proyectos ilusionantes" por la pandemia. Frase esta que abre todo un mundo de posibilidades, a derecha, izquierda e, incluso, en tu vida laboral. ¿Qué has hecho? Pues mira, he sacrificado el proyecto ilusionante de trabajar y ser productivo, por la pandemia. Afortunadamente, no se ha aparcado inaugurar -aunque creo que no es la palabra correcta- la presencia de una calabaza gigante (bueno, gigante no, la más gigante de la Comunidad Autónoma y Murcia) en el mercado central. Bien, tendremos que hacernos una foto con la calabaza. La sección medidas laborales, por su parte, ofrece pocas noticias esta semana. Prometieron que, esta vez, la prórroga de los ERTEs no se haría como en las ocasiones anteriores. Es decir, a última hora. Se hará a última hora. La cuestión no es fácil, lo sabemos. Y la discusión están en decantarse por intentar que las cifras de paro no reflejen la realidad y prorrogar ERTES a cascoporro o no gastar el dinero que no tenemos en empresas zombies, que en cuanto se termine el ERTE cierran. La respuesta parecería sencilla si supiéramos cuales son estas últimas y si -por ejemplo- que un hotel se acoja a un ERTE no influyera en una caída de actividad en la empresa que le suministraba la cerveza. Pues en eso anda el debate, en si solo unos sectores podrán seguir con ERTES o todos. Total, que aún nada y no será porque no sea importante. Nuestra provincia inicia septiembre sin que haya ni un solo municipio con menos paro que el año anterior. La capital, ahora, supera en 5.000 los parados de hace un año, Roquetas en 2.800, El Ejido en 2.000. Rompen una tendencia descendente de 5 años. Mejor no imaginar siquiera cuales serían esas cifras de no ser por los ERTES. De como quede la prorroga van a depender estas cifras, así que atentos.