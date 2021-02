Este país supera los 3.000.0000 de contagiados confirmados por PCR y llora a más de 68.000 fallecidos por el virus; más de 68.000 abuelos, padres, hijos, hermanos, tíos, sobrinos, esposos, novios y amigos que hace un año vivían sin restricciones, ni miedo, su libertad y sus relaciones familiares y sociales; más de 68.000 personas que han muerto entre soledad y distancia física. Este país acabó el 2020 con estas cifras: Casi 3.900.000 parados, 783.000 personas sometidas a un ERTE, 68.000 empresas disueltas, un 15,8% menos de empresas creadas y más de 350.000 autónomos en situación de cese de actividad. Y en este país, y hasta el 9 de mayo, estamos en estado de alarma en virtud de una norma, el Real Decreto 956/2020, de 3 de noviembre, que nos limita derechos, y en base a la que se nos limitan derechos, porque, como nos dice su Exposición de Motivos, "existe evidencia de que el contacto social, en espacios tanto abiertos como cerrados en los que no se guardan las debidas medidas de distanciamiento y prevención, conlleva un alto riesgo de transmisión del virus". La Ministra de Sanidad, máxima autoridad sanitaria, al ser preguntada sobre la idoneidad de convocar manifestaciones este 8M, nos dice esto: "no ha lugar, creo que estoy siendo clara y diáfana. La situación epidemiológica no permitiría ni se entendería llevar a cabo estos actos. Por coherencia de una llamada a la responsabilidad que he realizado, puesto que todavía estamos en situación de riesgo extremo, no ha lugar."

Y el portavoz en el Congreso de uno de los partidos que forma nuestro Gobierno, en un nuevo alarde de responsabilidad institucional, le contesta esto a la Ministra: "Unidas Podemos acudirá a las manifestaciones del 8 de marzo si las hay. La decisión de convocarlas o no está en manos de las asociaciones feministas. Sobre las manifestaciones de la hostelería no hay debate, pero sobre el 8 de marzo cuestionamos que las mujeres puedan salir a la calle". ¿Pero qué pasa en este país?; ¿Cuando nos abandonaron los necesarios límites a la politización?.

Ya está bien. Ya es suficiente. La cuerda está demasiado tensa. Y Excmo. Señor Echenique, no se vea con derecho alguno a hablar en mi nombre. Soy mujer y no siento cuestionado mi derecho a "salir a la calle" porque este año celebremos el Día Internacional de la Mujer sin manifestaciones. Soy mujer y no busco derechos, ni los defiendo, utilizando el sufrimiento de otros. Soy mujer y quiero que este año se celebre el 8M sin actos que, como dice ese Real Decreto que a todos nos alcanza, conlleven un alto riesgo de transmisión del virus, y lo quiero por todas las mujeres, y por todos los hombres, que la pandemia nos ha arrebatado. Algo excepcional en un momento excepcional; no veo un mejor homenaje, no encuentro mayor acto de respeto.