Elayuntamiento de la capital ha anunciado que hoy sábado vuelve a celebrarse la muestra de gastronomía y artesanía Gastroart; y que el último fin de semana de febrero volverá la Feria del queso artesano a la Plaza Vieja. Si mis apuntes y memoria no me fallan será la séptima edición de la Feria, aunque podría haber sido ya la décima, porque en 2020 y 2021 no se celebró por razones obvias, y en 2018 tampoco, en esta ocasión por unas extrañas razones "sanitarias" que adujo la concejalía del ramo y que no merece la pena comentar. Espero que la siga organizando la muy entusiasta y experta granadina Yolanda Robles, alma de la Feria.

En otra plaza (para los almerienses, el Mercado Central siempre ha sido "La Plaza") se ha instalado hace escasos días una estupenda quesería. Se llama Cantón y ha ocupado el puesto que dejó vacante una de las carnicerías que han cerrado este año; es el nº 15, el primero a la derecha entrando por Reyes Católicos. Tiene una hermosa colección de más de sesenta quesos españoles, franceses, italianos, suizos, holandeses e ingleses, y piensan llegar a unos ciento diez. Hay muchos quesos conocidos como manchego, idiazábal, tetilla, camembert, brie, roquefort, gouda, emmental o gruyere, pero con una calidad que pocas veces se encuentra: casi todos son de leche cruda y muchos tienen D.O. (A.O.C. en el caso de los franceses). Por poner sólo un ejemplo, tiene un gran -de tamaño y de calidad- gorgonzola muy cremoso y aromático, nada que ver con los que suelen poner en algunos restaurantes. Otros son menos habituales -comté, mimolette, reblochon, stilton, appenzeller, zamorano, gamoneu, majorero, mahón añejo, pecorino, payoyo- y otros que confieso ver por primera vez como el "Coeur de Neufchâtel".

Gastroart, en cambio, no ha podido seguir en el entorno de La Plaza, como era lo habitual. Antes se celebraba el segundo domingo de cada mes; ahora es en sábado y en el nuevo carril del Paseo, donde ya por fin han desmontado las casetas de Navidad. Y no puede volver a su sitio de costumbre, la circunvalación del Mercado, porque en estos dos años han abierto allí media docena larga de bares que, como es costumbre y con permiso de la autoridad, ocupan mucho más del cincuenta por ciento del espacio público, que es lo que marcan las ordenanzas dictadas por esa misma autoridad.