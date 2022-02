Dos por dos

Estos días hemos estado asistiendo a un reguero de informaciones sobre las desavenencias de la cúpula de un partido político. Las corrientes de opinión son tan dispares que casi no pueden defender ninguna verdad de forma absoluta, huelga decir que las verdades absolutas no existen. Pero los seguidores de ambos bandos maldicen y bendicen con tantas garantías que sencillamente dan miedo. ¿De verdad hubo un caso flagrante de tráfico de influencias? ¿De verdad hubo mala fe a la hora de solicitar una investigación? La verdad, ninguna de las posibles respuestas, por muy vehementes que sean, van más allá de la anécdota mediática. Casi que da igual la repuesta porque lo único que indican es una extrema fragilidad dentro del partido. Y diría más: reflejan la debilidad de todos los partidos que se proclaman democráticos. Las guerras internas no sirven para gestionar mejor los problemas de los ciudadanos, todo lo contario solo sirven para aletargar más aún su gestión y para ofrecer un espectáculo en los medios propio de otro género periodístico no informativo. La democracia se pone en entredicho cuando un espectáculo así resulta de interés. ¿Es más importante lo que sucede dentro de un partido que lo sucede en el seno del pueblo? No debería serlo al menos. Como dijo Tierno Galván el buen político es el que gobierna para los que le votan y los que no le votan. Y este tipo de revuelos resuenan a un interés desmedido por los futuros votos y por la pugna del poder. A los ciudadanos nos da igual los problemas internos que tengan en ese partido, como que nos da igual los de otro. Lo único que nos preocupa es cómo van a administrarnos. Pero precisamente de eso no se habla. No se habla de empleo, no se habla de la vivienda, de los derechos fundamentales que cada dia son menos fundamentales. Lo que figura en la palestra política es una desavenencia interna que no sirve para crear puestos de trabajo ni para mejorar la ley hipotecaria. Aranguren, gran amigo de Tierno Galván, dijo cosas importantes a este respecto. La administración debía ser garante de la ética. La institución debía gestar valores morales, justo lo contrario que ocurre en la actualidad contaminada de inmoralidad. Creo que tanto Aranguren como Tierno Galván estarían, que fueron considerados los prologuistas de la democracia española, estarían hoy muy sorprendidos por este revuelo tan triste políticamente.