Ya están aquí

L A sucesión de pactos que se están produciendo en toda España entre la derecha tradicional y la ultraderecha no deja lugar a dudas: unos y otros son la mis ma cosa, proceden de un ideario común y por eso se entienden a la perfección. La diferencia es que, mientras unos hacen bandera de ello, otros se callan, al tiempo que bendicen pactos con maltratadores de género condenados y con negacionistas del cambio climático.

Niegan la pandemia y la tuberculosis en las vacas, atacan a los veterinarios, para ellos la ciencia no existe, dicen que el CO2 no es tan malo y arremeten sin rubor contra los derechos sociales logrados por el PSOE que han hecho de nuestro país la envidia de Europa, especialmente los de las mujeres. Hay que decirlo alto y claro: el único terrorismo por erradicar en nuestro país es el machismo, ése que acaba cada año con la vida de decenas de mujeres a manos de los hombres que tendrían que haberlas protegido. Y, por más que se empeñen, no es “violencia intrafamiliar” sino machismo puro y duro.

Mucho se están guardando de dar pistas, pero en muchos municipios ya se van viendo sus verdaderas intenciones. Por ejemplo, en El Elche ya han anunciado que van a eliminar el carril bici, demostrando su desprecio y su ignorancia sobre la necesidad de avanzar hacia sociedades ambientalmente respetuosas. Y en ciudades como Burgos ya han anunciado que suprimirán la concejalía de Igualdad.

En Níjar, tras haber conseguido entrar en el equipo de gobierno, la oscura sombra de la ultraderecha se cierne sobre una de nuestras joyas ambientales y reclamo turístico de primer nivel: el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar. No hay más que observar la costa que une Murcia y Almería para comprobar cuál es el modelo que la derecha defiende: hormigón hasta casi el rompeolas, frente a las políticas de protección ambiental que ha mantenido durante años el PSOE en la Junta de Andalucía. Ningún voto es sustituible, todos cuentan y tienen el mismo peso. Por eso, espero que los almerienses sean conscientes de lo que nos jugamos el 23 de julio. No es una lucha de partidos, sino de cada almeriense por defender su entorno natural, la igualdad entre hombres y mujeres, que el salario mínimo siga siendo de 1.080 euros y no de 735 como en tiempos del PP, que la pensiones se mantengan en unos niveles dignos y no que suban ese mísero 0,25% que concedía el PP, y que los jóvenes tengan un contrato indefinido para dar estabilidad a su proyecto de vida. ¿Cuál es la España que nos espera?