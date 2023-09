¡No, no!, ¿Eso sÍ que no!

Visiblemente alterado, Pedro Sánchez expone a la vicepresidenta Díaz otras muchas concesiones que está dispuesto a hacer, pero por ahí no pasa: “¡Elecciones en enero, Yolanda, yo más no puedo hacer!” Es sábado por la tarde. Sin llamar a su director de Gabinete ni a su secretaria particular, absolutamente solo en su despacho y con gesto descompuesto, Pedro Sánchez llama por el teléfono rojo (no va a ser por el azul) a la vicepresidenta segunda. -¡Yolandaaaaaaaaaaa! El grito se oye a doscientos metros a la redonda y un jardinero que se encuentra en el exterior arreglando el césped, se lleva un buen susto. Pero para sorpresa del presidente, Yolanda sale de un armario en el que se había escondido en cuanto le oyó acercarse por el pasillo, jurando en arameo en voz alta.-¿Pero… pero qué haces tú aquí?--No te enfades, presidentiño, estaba ensayando para cuando estés de viaje por el extranjero y yo ocupe tu puesto… ¡Muá, muá!--¿Quieres dejar de plantarme dos besos en cuanto me ves? ¡Si no hemos estado separados ni un día! Como alguna vez se te escape un piquito y haya fotógrafos, vas a ver la que liamos…--Tranqui. ¿Pero qué es lo que te pasa? Te veo bastante pálido…--Mira, no sólo estoy dispuesto a conceder esa amnistía, o como finalmente la llamemos; también puedo ofrecerles un referéndum incluso vinculante, y a primeros de año, si hace falta; puedo mandar a Albares a Nueva York esta misma tarde, y que solicite que en la ONU, en la Asamblea General, se hable el catalán como idioma preferente; puedo expulsar del partido a Felipe, a Guerra, a Almunia, a todo el que se atreva a levantar la voz, es más, puedo ordenar que les quiten el carnet a todos los militantes mayores de 60 años, por si acaso, es decir, como medida preventiva…--Fiebre ya no tienes, ¿no? ¿Qué día te dio negativo el test del Covid?--… Puedo también enviar a Albares… ¡No, no, que con lo de la ONU ya tiene bastante!… Puedo enviarte a ti a Roma, por supuesto como lideresa de Sumar, yo no sabría nada, para que el Papa inicie el proceso de canonización y beatificación… ¿o es al revés?…-¿Pero de qué me estás hablando?-- ... Me parece que primero va la beatificación… Para que el Papa inicie la beatificación de Puigdemont, que seguro que le gustará y será un plus para que me apoye--Creo que para eso primero tiene que morirse, no estoy muy segura. Les podemos prometer que lo haremos con Pujol, que estará más cerca.--Deja en paz a Pujol. Si es como dices, que haga una excepción y lo beatifique o lo canonice en vida, todo sea por mi sillón. ¡Y por el tuyo, no lo olvides! Le dices que ya dejaríamos un buen donativo.--¿Tu médico personal se encuentra ahora en Madrid, tienes por ahí el teléfono…? -¡Estoy perfectamente, Yolanda! ¡Perfectamente fuera de mis casillas, pero perfectamente! --Sigo… Puedo hacer que Puigdemont entre bajo palio en Barcelona y se escuchen los cánticos de la Escolanía de Montserrat, y puedo… ¡y puedo, y puedo...! La vicepresidenta segunda empieza a asustarse. Ve a Pedro muy mal.-¡Tranquilo, presidente, tranquilo!--¡Puedo acceder a cualquier exigencia, por alucinante que pueda ser, pero eso no, Yolanda, eso sí que no! -¿El qué?--¡¡¡Irene no va a volver a ser ministra de nada, por ahí no paso!!! ¿Entendido?--Pero, pero… --¡Ni pero, ni hostias! O les quitas esa idea de la cabeza a los de Podemos, o elecciones en enero, Yolanda, yo más no puedo hacer. Así que tú misma. ¡Tienes de plazo hasta el lunes a las nueve de la mañana! Y ahora vete, que voy a ver si me tranquilizo un poco meditando. --No, no, tú en este estado no puedes estar solo… Voy a llamar a Begoña...