Dada la información que publica el B.O.E., no se puede decir que sea "pariente" de La Codorniz, ni de Hermano Lobo, ni siquiera de El Jueves, pero sí que es cierto, por lo que he oído en la radio, que hace unos días, según el B.O.E., poco menos que vivíamos en la selva: publicaba la derogación de la Constitución española, la Ley tributaria, la ley de la Seguridad Social, o algo así, y una retahíla de normas que, ni retengo en la memoria, ni su detalle añade nada a la noticia. Además, hay dos detalles que enriquecen la noticia, a saber: uno es que no es la primera vez en que esto ocurre, y el segundo es que en el propio B.O.E. se enteraron porque un usuario llamó para preguntar algo así como si ¿eso era cierto? ¿era una inocentada a destiempo? ¿es que alguien desde fuera había "traginado" la página web? Al final va a resultar que en vez de tantas publicaciones en internet, con permiso de los nuevos ecologistas, va a ser mejor lo de siempre: lo serio en papel. ¡Ah! Y el verdadero ecologismo es imprimir sólo lo verdaderamente importante, porque ¡eso consume poco papel!