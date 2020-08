BOLI y PLUMI

Mi amigo Boli viene a mi encuentro corriendo y saltando como si ya no estuviera enfermo. Me extraña verlo tan contento. ¡Por fin! Porque, debido a su enfermedad seguramente, nunca fue alegre; al contrario. Cuando el Ama Julia lo trajo ya venía hecho un desastre. Nunca supe dónde lo había encontrado, pero seguro que era abandonado. Tenía el pelo del color del oro viejo, él también era viejo, y pequeño, y epiléptico. Cuando le entraba el ataque, todos nos asustábamos temiendo que se quedara en el acto. Daba mucha pena y mucho susto verlo. Alguna vez tuve que sacarlo de debajo de los coches que aparcaban en la calle. (Creo que esto ya lo he pensado antes... no sé; se me están yendo la cabeza) Se refugiaba ahí, no sé si por miedo o por pudor. Miedo a morirse sólo, o pudor porque lo podían ver babeando y tieso como un palo loco.

He oído muchas veces referir cómo yo cuidaba de Boli. Lo hacía porque no costaba quererlo de buen compañero que era, y también por seguir demostrando mi agradecimiento a los amos.- ¡Pero, qué haces perrucho tontooo!

Esta agilidad y esta alegría de Boli... ¿Será porque como está en la otra orilla me ve llegar y viene feliz a mi encuentro? Si así fuera, me gustaría que también Plumi saliese a recibirme.

Plumi era la gallina. Trajeron dos pollitos a casa, no se sabía aún si eran gallos o gallinas. Del gallo no me acuerdo, pero de Plumi... Pensar en ella me hace sonreír. Mi amo, que no deja de mirarme con cara muy seria, no se da cuenta.

Ay… aquellos ratos en el jardín cuando Boli y yo nostumbábamos a la bartola a media mañana, entre el sol y la sombra del verano. Nos picoteaba una y otra vez, no sólo para quitarnos de encima algún insecto sino para incordiar. Pagaba con nosotros los disgustos que le daba la Memé. Plumi se enfadaba una barbaridad porque no había forma de engañarla. Por más que pusiera los huevos en los rincones más insospechables o por las frondosas arizónicas los encontraba siempre. Memé tenía olfato de policía. Formábamos un trío extraño Boli, la gallina y yo. Recuerdo aquella vez que los amos organizaron una fiesta para celebrar la Primera Comunión de Alejandra, la menor de los hermanos y, en realidad, la dueña de Plumi. Mi amo tiró la casa por la ventana. Hasta vino un payaso. Le ladré un buen rato porque me dio susto ver a alguien con la cara tan blanca y esas pintas. Me tranquilicé al ver que todos se reían.

No llores Amo... Querría ver tus ojos ahora como los vi aquel día. Tú eras otro niño feliz aunque tu mirada, a veces, iba o venía a otra parte o de otra parte, a otro tiempo o de otro tiempo. Yo lo notaba, y tú lo sabías cuando me acercaba buscando el regalo de tu mano sobre mi cabeza de feo chucho callejero.