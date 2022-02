Explotó, y no me refiero a lo ocurrido en el PP, porque, a mi parecer, eso había explotado hace bastante y solo era cuestión de buscar la excusa perfecta para dejar ver los efectos de la detonación. Todo ha sido tan orquestado como débil era el liderazgo de Pablo Casado y, sin contar con su militancia, idearon unos y ejecutaron otros, dos principalmente, Isabel Díaz Ayuso y Alberto Núñez Feijoo. Y así, salvo extraordinaria novedad, el PP pasará a quedar en manos de estas dos figuras políticas antagónicas pero que comparten gran inclinación por lo grueso y lo imperativo, si bien cada uno en una dirección. Recordemos que Isabel Díaz Ayuso decidió no imponer en Madrid, prácticamente, medida restrictiva alguna para intentar frenar los contagios de Covid-19 y que Alberto Núñez Feijoo es el indiscutible campeón del "pasaporte Covid", pues, a día de hoy, en Galicia sigue siendo necesario para un buen número de actividades. El día y la noche, pero bien avenidos. Lo que considero que no han valorado tan bien es, por un lado, el daño a la reputación tanto del partido que, dirán, estar salvando, como de la política de este país y, en consecuencia, de España pues en todo momento de tan elevada incertidumbre lo que todo partido líder de la oposición deber hacer es peregrinar hasta las puertas del Gobierno para ser parte de la solución, y, por otro, el beneficio que se iba a derivar para VOX. Y es que hoy todo está a favor de esta formación que aspira a ser la líder de la derecha española: unos teniendo que hacer frente a una pandemia y a una profunda crisis económica y social de dimensiones aún desconocidas y otros desprestigiándose a marchas forzadas.

Y si algo faltaba en el tablero era una guerra en Europa, y ya la tenemos, y con ello el orden mundial, tal y como lo conocemos, moviéndose sin rumbo fijo, las expectativas de recuperación y miles de millones de dólares se están quemando y una lógica nueva crisis de refugiados tomando cuerpo. Putin fue claro y desafiante: "quien intente ponernos obstáculos, y más aún crear amenazas para nuestro país, para nuestro pueblo, debe saber que la respuesta de Rusia será inmediata y acarreará consecuencias que nunca han experimentado en su historia. Estamos listos para cualquier desarrollo de los acontecimientos. Se han adoptado todas las decisiones necesarias al respecto. Espero que me escuchen". La OTAN ha condenado el ataque por "irresponsable y no provocado" y mira hacía las sanciones económicas. La ONU se ha pronunciado implorando a Rusia, "en nombre de la Humanidad", que pare y devuelva sus tropas a su país y Ucrania denuncia sentirse sola y acaba de decir que está dispuesta a dialogar con Rusia "incluso sobre el estatus de neutralidad". Veremos cómo avanza, pero hoy el aire debe oler como olía hace 70 años, a autoritarismo, intolerancia, miedo y muerte.