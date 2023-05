Los BRICS+, el polo mundial multipolar

La UE se focaliza en lograr una hipotética victoria en el cementerio que es Ucrania y los BRICS+ se convierten en el polo mundial multipolar. Bloomberg informó que 13 países más han pedido su adhesión y que también 6 otros lo han planteado, señala que la suma de los PIB de los 5 países fundadores de los BRICS+ (Brasil, Rusia, India, China, Sur-África), es superior a la suma de la de los 7 miembros del G7 + Japón (datos del FMI). Ya es realidad que los 5 países del BRICS+ representan casi la mitad de la población mundial y la tercera parte del PIB mundial. Rusia conforta su economía cuando los ineptos de la Comisión europea de la UE, la iban a destruir en 1 mes. Las decisiones de los políticos siempre tienen consecuencias económicas y políticas, el ciudadano debe interrogarse si : ¿Es normal que lo Políticos dispongan a su antojo del Dinero Público? Y me refiero a financiar una Guerra que no es contra la UE o la entrega por la Señora Meloni de 100 Millones de $US para reconstruir una Ucrania aún en guerra, ese dinero es Público, pertenece a todos los ciudadanos, no es propiedad de los políticos que toman tales decisiones. La lista es larga en lo que concierne la gestión disparatada del Dinero Público, son las inversiones en trabajos faraónicas y ligados a la especulación y a la corrupción. Hoy, la inflación ha provocado una erosión del 8% sobre los salarios y pensiones, el paro obrero está en aumento (más 103 Mil en el 1er trimestre 2023). Los políticos de la UE pretenden querer la Paz, tras haber provocado la sangría del pueblo ucraniano y haber rechazado (US y Londres con la complicidad de Paris y Berlín), la aplicación se los acuerdos de Minsk, que garantizaban a Ucrania sus fronteras y acordaban ciertas medidas de seguridad para Rusia. Hoy la UE y US proponen la posible negociación de Paz si Rusia capitula, francamente en qué cabeza cabe eso. Lo grave es que Rusia, que ha fortalecido su economía, sus alianzas internacionales y, además, sus industrias bélicas disponen de todas las materias primas que necesitan, por ello se ha preparado para continuar esta guerra hasta el 2030 si fuese necesario. Y pregunto: ¿Por qué tienen los políticos de la Comisión de Bruselas tanto empeño en que Ucrania entre en la OTAN?, ¿son conscientes del sufrimiento que causa esta guerra al pueblo ucraniano? Hoy, pese a la negación electoralista de los políticos, en la UE, la Deuda privada crece, también la precariedad, el envejecimiento de las poblaciones, la natalidad insuficiente, la inflación, también, el sector financiero tiene problemas. Mientras tanto, con noticias que solo son cortinas de humo, las televisiones propagan el pensamiento único y nos distraen de los problemas existentes en el país. Mientras tanto, los gastos militares en la UE + USA, China, India, Rusia y Japón han aumentado considerablemente desde el 2022, el gasto militar ha alcanzado 2 mil 224 Millares de $US (1 Millar= Mil Millones de $US). Datos del Stockholm (SIPRI) Instituto Internacional para la Paz. El crecimiento más rápido del gasto ha sido en los países del este de Europa (OTAN) y en los países de Europa Central. El material bélico que se entrega a Ucrania se reemplaza con armas compradas a US. El gasto militar de los países de la UE ha alcanzado un 13%, es decir 480 Millares de $US, los países del centro-europeo y occidental de la UE han aumentado su gasto a 345 Millares de $US, aumentando su gasto de un 30% en relación al gasto del 2011. Los políticos de Bruselas que pilotan la UE nos están metiendo en una economía de guerra en detrimento de la prosperidad y solucionar los problemas de los ciudadanos de la UE. El ejército debe estar equipado con material moderno y sus oficiales deben recibir las formaciones consecuentes a las tecnologías actuales, pero nadie ha dado permiso a los políticos de la UE para que financien la Guerra en Ucrania, una guerra que nos conduce a una 3ra guerra mundial en Europa, que puede degenerar en nuclear.