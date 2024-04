Bach en Viernes Santo

Dejó dicho Cioran que “sin Bach, Dios quedaría disminuido” y sería “un tipo de tercer orden”. Bueno, y sin tantísimos otros desde Monteverdi hasta Rachmaninov, pero en Semana Santa el que reina es ese gran compositor alemán. No todos tenemos 20 millones de dólares, máxime a final de mes, para poder viajar al espacio con una de esas empresas que te llevan a ver el planeta desde tan lejos que no se oyen ni se aprecian los bombardeos masivos de las guerras, ni las amenazas de sujetos tan despreciables como Trump o Putin, no digamos ya los gritos de nuestros líderes, insultándose entre ellos para ver quién nos enfrenta, digo, reconcilia mejor.

Pero algo parecido puedes sentir si escuchas las obras de ese genio del barroco: te alejas tanto de esta realidad como en un viaje más allá de la estratosfera, con la ventaja de que es mucho más barato. Su música suena ahora en auditorios, iglesias y catedrales de todo el mundo, aunque nuestros telediarios cada año lo resaltan menos, será que hay que potenciar nuestra principal industria, y de ahí que apenas hablen de otra cosa que del tiempo que va a hacer y lo llenos que están hoteles y restaurantes, aparte de que nuestros mandamases, en preferencias musicales, tienden más bien al reguetón y al perreo.

Por suerte, estos días se van de vacaciones y se callan, aunque no estamos a salvo de que tuiteen alguna ocurrencia, pues el móvil no se lo dejan en casa (ha escrito Rufián, que está de baja por paternidad, que pronto lo podremos ver ya en su escaño, como si alguien, según está el hemiciclo, lo hubiera echado de menos).

Y perdonen que hoy haya citado a un padre de la patria (de la suya, pero que cobra de la nuestra), es Viernes Santo y sólo debería existir Bach, que gracias únicamente a él, según Cioran, tienes la impresión “de que el universo no es un fracaso”.

Es Viernes Santo y se prodigan, en especial, sus Pasiones. Si usted no lo frecuenta ni siquiera estos días, escuche al menos alguna de las arias de la de San Mateo.

Hay procesiones, hay reuniones con amigos y familiares y hay delicias gastronómicas, pero hay tiempo para todo y la archiconocida ‘Erbarme dich’, por ejemplo, es un manjar que, además de impedirte ser “un nihilista absoluto”, como le ocurría con Bach a ese gran pensador, seguro que ni te engorda ni te sube el colesterol, a diferencia de las torrijas.