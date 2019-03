Bajar impuestos

En campaña electoral, abundan los anuncios de "grandes rebajas". De impuestos, que es lo que se supone que atrae votos. Siempre se ha pensado que es un suicidio pretender ganar unas elecciones anunciando subida de impuestos. Pues aunque parezca inconcebible, ha habido al menos un caso en el que un partido que llevaba en su programa subir los impuestos ganó las elecciones. Para colmo, ocurrió en España. Como no se lleva estudiar historia, recordemos que tal suceso ocurrió en 1977, cuando Adolfo Suárez arrasó en las primeras elecciones democráticas desde la República, llevando en su programa el establecimiento, por primera vez en nuestra historia de un impuesto sobre la renta de las personas físicas. Hasta entonces había un impuesto así llamado, pero que era un cachondeo; se basaba en la acumulación teórica de los llamados "impuestos de producto": las contribuciones rústica y urbana, el impuesto industrial y el impuesto sobre los rendimientos de trabajo personal, que solo gravaba el sueldo de los asalariados con un tipo fijo del 14 %. Es decir, una poca leche. Como se sabe, un impuesto sobre la renta grava eso, la renta, es decir todos los rendimientos que cada ciudadano obtiene en un año, sean derivados del trabajo, del capital o de los incrementos de patrimonio. En la práctica, aquello supuso el inicio de una subida de impuestos, que fue acrecentándose. Aquello fue una excepción (mundial) y ahora asistimos en cada elección a promesas de bajadas de impuestos. La última, de momento, ha sido la ocurrencia del ciudadano Rivera de bajar el IRPF a los que vivan en la "España vacía". El PP dice que va a quitar el impuesto de sucesiones en Andalucía (en las demás comunidades ya casi no hay). También ofrece bajar, si gana, bajar el IRPF a todo el mundo, en especial a las rentas más altas. En realidad, lo que dicen que van a bajar es la parte correspondiente a los rendimientos del trabajo, que es la única parte progresiva del impuesto. La parte del capital ni la tocan. Sumando los dos duros que paguen menos los cuatro gatos que viven en el despoblado, los pocos sueldos altos que se van a ver beneficiados, y que la recaudación por Sucesiones ya está casi a cero, la bajada real de impuestos no será muy grande, pero crea un mal ejemplo que te cagas: el Estado (pensiones, sanidad, educación, dependientes…) se financia del aire.