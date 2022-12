Eentre"Llueve, / detrás de los cristales, llueve y llueve / sobre los chopos medio deshojados, / sobre los pardos tejados, sobre los campos, llueve. / Pintaron de gris el cielo / y el suelo / se fue abrigando con hojas, / se fue vistiendo de otoño. / La tarde que se adormece / parece / un niño que el viento mece / con su balada en otoño. / Una balada en otoño, / un canto triste de melancolía, / que nace al morir el día. / …" Me he permitido iniciar este escrito copiando el comienzo de la letra de Balada de Otoño, de Serrat y no tocar nada de la misma, pues retrata perfectamente mi estado anímico ante el entorno que me rodea, en el sentido mas amplio de la expresión. No me refiero a las encuestas del paro, ni a la inflación subyacente o super enhiesta. Ni a los precios de los besugos, de los que lo único que me preocupa, es la alta cantidad de ellos que pululan "por palacios y cabañas", parafraseando a don Juan Tenorio. Em resumen, esas son las razones por las que, afortunadamente, puedo disfrutar del ambiente otoñal. Pues para disfrutar la vida: "carpe diem", pero asumiendo las consecuencias.