Balance de 2022 y una mirada a 2023

En estos días en los que finaliza un año y otro comienza todos solemos hacer balance del año que termina y previsiones para el año que estrenamos. A nivel internacional, la incertidumbre sigue siendo el común denominador de la mayoría de los asuntos de interés que pueden afectarnos de forma directa o indirecta y es muy difícil prever lo que puede ocurrir. No tenemos más que mirar hacia años anteriores cuando muchas de las cosas que ocurrieron después, nadie fue capaz de preverlas.

Sí podemos hacer un balance del año 2022 que termina y que ha tenido varios hitos destacables en el plano internacional, entre los que podemos señalar como uno de los más importantes la invasión rusa de Ucrania. Sus consecuencias, además de la tragedia para el pueblo ucraniano, han sido y siguen siendo múltiples en forma de problemas con el suministro de productos energéticos e incremento de sus precios, tasas de inflación elevadas, subida de los tipos de interés, un dólar fuerte en relación con el euro, incremento desmedido de la deuda en muchos países, volatilidad de los mercados y un largo etcétera que llega hasta los más minúsculos detalles.

En el año que termina se ha producido un mayor distanciamiento entre China y Estados Unidos, con el afianzamiento de dos bloques cada vez más antagónicos. También hay que hacer referencia al fracaso de la conferencia COP-27 celebrada en Egipto para la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, al hecho de no haber superado la pandemia causada por el coronavirus después de tres años, siendo aún sus consecuencias importantes en los países del tercer mundo, y a las siempre preocupantes noticias que genera Corea del Norte.

Con este balance de situaciones negativas a las que se sumarían otras considerando dimensiones regionales o locales, pero también con sus consecuencias, cuesta ser optimista de cara al futuro, ya que no se puede descartar que aún se pueda empeorar, porque Putin es imprevisible, por las preocupantes noticias que vienen de China sobre contagios masivos de coronavirus y la posibilidad de nuevas variantes o porque en la Unión Europea pueden surgir dudas sobre su firmeza en apoyar a Ucrania si se mantienen las graves consecuencias que está generando.

Pero en todas las crisis hay efectos positivos y, en ese sentido, 2022 no ha sido diferente porque la guerra de Ucrania también ha significado hasta ahora una puesta en valor de la unión de todos los países que tenemos los valores democráticos como bandera, se ha fortalecido la OTAN como una organización que está justificando su utilidad coordinando el apoyo a Ucrania por parte de todos los países miembro y, lo que es también muy importante, como elemento disuasorio de cara a Rusia y que se ha reforzado con la presencia de Suecia y Finlandia, abandonando su neutralidad para robustecer el bloque de las democracias.

Además, el presidente ucraniano Zelenski ha utilizado todos los medios a su alcance para convertirse en un líder muy valorado por todos y que Occidente necesitaba para hacer frente a esta crisis y también se ha puesto de manifiesto que Putin no es tan fuerte como se creía y que el apoyo de China no ha sido tan decisivo como podía esperarse.

Otro aspecto importante que se puso en cuestión durante la pandemia del COVID fue la globalización, llegándose a pensar que iba a cambiar radicalmente; sin embargo, pasado un tiempo hemos visto que la globalización sigue presente porque cuesta cambiar un modelo al que los países, sus economías y sus habitantes se han acostumbrado. Aunque significa una elevada dependencia del exterior, también facilita el acceso a mercados y productos que dinamizan las economías y proporcionan bienestar a los ciudadanos; es cierto que no crece tan rápido como antes, pero es evidente que el mundo no se está "desglobalizando". Los expertos en análisis estratégico, sea en el ámbito de la geopolítica o de la geoeconomía siempre hacen referencia a un mundo que está en constante cambio, a la rapidez de esos cambios y a la necesidad de saber adaptarse en todo momento a las nuevas situaciones. Es fácil dejarse influir por los peligros, injusticias, conflictos y fracasos que nos deja 2022, pero ha habido algún aspecto positivo y no debemos perder la esperanza de que el 2023 sea mejor. Feliz año.