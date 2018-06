En una escuela cualquiera, de un barrio cualquiera de la vieja Europa, Nassim no consigue aprender a leer. Llegó hace dos años, justo cuando entraba en la adolescencia, y no puede seguir el ritmo de la clase. A Nassim le dieron libros de texto gratuitos, como al resto. En la escuela, le prestan todo tipo de material para que pueda hacer la tarea, tomar apuntes, dibujar… Cuando llegó, le regalaron también un ordenador, como al resto de su clase. Nadie entiende porqué Nassim no avanza, si tiene los mismos recursos que el resto, si todo le sale gratis. "Si no avanza, es porque no quiere", dicen todos. Él no puede evitar sentirse culpable, y cada vez más lejos de la escuela.

En el otro extremo de El Dorado, Halima celebra la fiesta de su país de origen. Toda la escuela aplaude su forma de bailar. Se siente feliz y querida, aunque cada día solo se relacione con compañeras como ella, con su misma forma de vestir, de ser y de pensar. En su escuela siempre respetan las costumbres. Respetan que hable su idioma materno, su religión, sus bailes… respetan también que dentro de poco se vaya a casar, y que a pesar de que lleve seis años en la escuela, no consiga ni de lejos alcanzar el nivel de sus compañeras y compañeros. Siempre respetaron su ritmo, se centraron en lo que sabía y adaptaron el nivel a ella. "Se casa pronto porque es su cultura", "si no consigue hacer una carrera, por lo menos, que sea feliz", suele escuchar. Cuando nadie la ve, Halima llora amargamente porque quiere seguir en la escuela. Apenas conoce al chico con el que se va a casar. Su sueño es ser escritora pero "eso es imposible", se dice a sí misma. Ambos son barcos a la deriva, personas a merced del viento y la suerte, expuestos a que cualquiera haga con ellos lo que le venga en gana, en lo laboral y en lo personal. Trabajarán y vivirán, pero nunca podrán cumplir sus sueños. La primera es la escuela de la igualdad distributiva: garantizo lo mismo para todas las personas y quien no avanza es porque no quiere, sin considerar las desiguales situaciones de partida. La segunda es la de la multiculturalidad folklórica progre. Todo es respetable, porque es su cultura: el ritmo de aprendizaje, los bailes y casarse. Si no ponemos por encima de todo la igualdad de oportunidades, el naufragio de Nassim y Halima junto al de toda la sociedad está garantizado. Se puede hacer. Se está haciendo, en muchas escuelas.