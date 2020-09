Beber y ser feliz

Be merry and drink sherry, that´s my poesie" dijo Ben Jonson, el primer "Poeta Laureado" de Gran Bretaña, cargo y distinción que la corona británica otorga cada diez años (antiguamente era vitalicio), desde 1616. Tal honor incluye un sueldo anual, que ahora es de 5.750 libras, y una bota de vino de Jerez. Teniendo en cuenta que la bota jerezana tiene mucha más capacidad que los toneles habituales para vino, al laureado le tocan seiscientas botellas del "sherry" que él elija. El éxito de estos vinos en Las Islas viene de muy antiguo. Es conocida la frase que Shakespeare puso en boca de su personaje Falstaff: "Si mil hijos tuviera, el primer principio humano que les inculcaría sería abjurar de brebajes ligeros y dedicarse al jerez". Tres siglos antes del Bardo, ya citaba Chaucer los vinos de Jerez en sus Cuentos de Canterbury (1380). Desde luego, aprovecha mucho más al cuerpo y al espíritu un "cask of amontillado" (véase Poe) que una medalla chapada en oro, ni aun de oro macizo.

Qué envidia me dan los britanos por su afición a estos maravillosos vinos, en contraste con lo poco que los consumimos los españoles. Aquí siempre se han bebido poco y cada vez es más difícil encontrar jereces en nuestros locales de hostelería. Me estoy haciendo una lista con bares en lo que se puede pedir un fino o una manzanilla medio en condiciones, y la voy a poder completar en un folio por una sola cara. Y no digamos buscar "gollerías" como palo cortado o pedro ximénez que no sean burdas imitaciones en garrafas de a tres euros el litro. Por eso alegra tanto encontrar islotes en los que se ofrecen vinos jerezanos: "be merry and drink sherry". Entre los nuevos hay que destacar la completa colección de la prestigiosa bodega Rey Fernando de Castilla que tienen en Cuatro Hojas" (Plaza Vieja). Y la extensa variedad que hay en Salitre (calle Granada): manzanillas de Callejuela, finos de Tradición o joyas por descubrir de bodegas más conocidas. Entre los veteranos, Casa Joaquín está enriqueciendo su extensísima bodega con joyas similares a las que acabo de citar, perfectas para acompañar sus excelentísimos jamones y sus no menos afamados productos marinos de élite. Otros veteranos que mantienen el tipo merecen ser comentados con detalle. Así que, aunque no sea muy habitual en una columna semanal, continuará.