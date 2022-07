Becas, igualdad, excelencia

Vivimos una sociedad individualista donde lo importante es mi ombligo y los cinco centímetros que le rodean. Nada existe más allá. Bueno, sí. Por extensión, mi familia. Mi familia como núcleo único e insolidario. Mi familia frente al mundo, frente a todas las adversidades que le pasen a los míos. A los demás, da igual. Si el mundo se viene abajo, me importa poco mientras mi familia se salve. Si los recursos, siempre limitados, van a parar a mi familia, genial. Da igual que tenga una cuenta corriente de millones de euros o que viva debajo de un puente. No parece lógico que a personas que podrían comprarse un Ferrari se les dé ayudas para comprarse un coche, ¿verdad? Sin embargo, el discurso de «se lo merecen», «es que pagan impuestos», etc., cala hondo. Y luego hablan de «populismo» cuando se refieren a otros...

A raíz del anuncio de la Comunidad de Madrid sobre dar becas a las rentas medias-altas y a estudiantes de la enseñanza privada, cabe plantearse el sentido profundo de dos ideas: la igualdad de oportunidades y la excelencia.

La educación es un derecho humano, que debe estar por encima de las circunstancias familiares, personales o sociales de las personas. Tiene que garantizarse, porque los niños y niñas no son responsables de su situación y hay que asegurarse de que si quieren estudiar, lo hagan en las mejores condiciones. Las becas, en muchos casos, resultan cruciales para todas esas familias que no llegan a fin de mes. En un mundo con recursos infinitos, no habría problema en dar dinero a todo el que lo pidiera, pero la olla se acaba, se vacía. Es como si solo tenemos un médico y atendemos antes a alguien que se quiere retocar la nariz por estética que a otra persona que le está dando un infarto.

Por otra parte, claro que tenemos que atender la excelencia, aquel alumnado que «se lo curra», que tiene las mejores calificaciones y quiere acceder a la mejor preparación… pero en este caso entrarían en juego otros criterios (en absoluto la renta): expediente, idiomas, cursos, participación en proyectos de distinto tipo… Queremos apoyar a los profesionales mejor preparados, pero no para estudiar en la privada, sino para acceder a los mejores centros de investigación, los que tengan más reconocimiento, innovación, prestigio… preferentemente en el sistema público, para que ese dinero invertido, que es de toda la ciudadanía, revierta en la propia ciudadanía.