Becas para la sanidad privada

Vargas Llosa entregó hace poco a Ayuso el Premio a la Libertad y destacó que "ha puesto orden en lo que era un verdadero caos", consecuencia, sin duda, del gobierno comunista que ha asolado la Comunidad de Madrid en… en… ¿pero qué caos, don Mario, si en los últimos 27 años allí ha gobernado el PP? ¡Que usted escribió artículos en los que ensalzó las políticas de Esperanza Aguirre! El Nobel continuó: "Queremos libertad y ahora la tenemos, ahora la tiene Madrid y Madrid es el faro que ilumina a toda España". No tengo espacio para recoger todos los elogios que dedicó a la presidenta, pero con estas alabanzas uno, en este caso una, se viene tan, tan arriba… que delira. Ayuso se fue a continuación a Miami (en busca de inversiones, se dijo) y manifestó que Madrid y Miami "son la casa de los que huyen del comunismo" (por eso habrá subido tanto la vivienda en la capital, que ella misma ha dicho que no puede comprarse un piso, y es que con tantísima gente que llega allí huyendo del comunismo…); después anunció becas para la enseñanza privada a familias con hasta 180.000 euros de renta, y las justificó con una abracadabrante comparación con el aborto y el cambio de sexo. Ahora por fin hay libertad en Madrid (y unos socialistas regionales que no levantan cabeza desde el 'tamayazo' junto a varias izquierditas divididas), pero aún habría que solucionar algunos flecos. ¿Qué ocurre si pillas el Covid y en tu centro de salud no hay médico? Pues te vas a la sanidad privada, como hizo Vargas Llosa cuando lo pilló (no porque no lo hubiera en su ambulatorio, es que no sabrá cuál le toca). Tienes esa libertad de elección, ¿pero tienes posibles?

Animo a Ayuso a que conceda becas para poder ir, por ejemplo, al Ruber Internacional a familias con rentas superiores a 90.000 euros, clases medias, según ella, y digo superiores, no hasta, porque si en tu casa, y más con esta inflación, entra al año una cantidad de dinero inferior, eres un paria y darás el cante en hospitales tan exclusivos como ése, cuando vayas por el pasillo con el gotero del suero, ¿pero en qué mercadillo te has comprado esa bata? Lo que has de hacer es huir a Madrid, que allí no hay pobres. ¿Cómo? ¿Que ya vives allí? Bueno, nadie es perfecto, que diría Billy Wilder, a mí al final no me estropeas el artículo.