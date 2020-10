Bendit@ 'veneno'

He sido una de las fieles telespectadoras de la serie 'Veneno' de los Javis, que tengo que reconocer me ha hecho desarramar lágrimas en varias ocasiones. Ésta, basada en una obra literaria biográfica, refleja la vida de una almeriense, la abderitana Cristina Ortiz, La Veneno. De su persona en mi cabeza vagaban algunos recuerdos de imágenes vistas en mi adolescencia, conocía su historia, pero verla me ha hecho reflexionar sobre lo dura que es la vida para muchos, en aspectos que en el siglo XXI deberían estar asimilados en la sociedad y sin embargo no es así, a pesar de que personas como ella contribuyeron a visibilizar una realidad ante la que nadie se debería interponerse. Mis lágrimas ya no eran sólo por el camino que tuvo que recorrer Cristina, lleno de claroscuros, en una sociedad más opaca que la de hoy, sino que iban más allá. Pensaba en la sociedad a la que quiero que pertenezcan mis hijos. Una más libre, siempre respetando donde empieza la libertad del prógimo. Una sociedad sin crueldad, sin burlas, sin prejuicios y más pura. Todos necesitamos un poco de ese 'veneno'.