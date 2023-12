Bendita inocencia

Es 28 de diciembre, día de los inocentes. Echas la vista atrás, y te das cuenta de que llevas celebrando comidas y encuentros desde principios de mes, en lo que ya te va pareciendo, a tu edad, un despropósito. Es cierto que la Nochebuena, tradicionalmente, ha sido para reencontrarte con los tuyos, cualquiera que sea el número de estos, y disfrutar de ellos, poniendo sobre la mesa opciones culinarias diferentes de las del día a día. Sin embargo, hoy sientes que va perdiendo el sentido, más allá de la emoción de esa noche que es especial. Comes con tus compañeros de trabajo, con tus amigos de la universidad (qué mayores los ves, tú te aprecias mejor conservado), con tus clientes, con tus jefes, con la pandilla del gimnasio, con tus colegas (un día con parejas, otro sin parejas), y pagas más caro de lo que realmente te ofrecen, aunque casi no te molesta, porque asumes que lo haces por el tiempo compartido, no por el menú repetido de cada restaurante donde os juntáis, a lo largo del mes de diciembre, e incluso ya a finales de noviembre, por aquello de las reservas.

Cuando llega la Nochebuena, tu nivel de saturación es muy alto, y casi pides que la cena sea sencilla, sin pretensiones, para compensar el desajuste del estómago en la celebración infinita. Y como otros años, cenas con tus padres, con dos mesas supletorias para dar cabida a tu familia numerosa, aunque falten aún algunos, y comes platos compartidos, elaborados con cariño por tus hermanos, mientras cantáis villancicos con la botella de anís y el golpe en la mesa como base musical, desafinando con orgullo.

Y aunque la tradición manda que los reyes lleguen en enero, en las familias numerosas como la tuya se han adelantado siempre a esta Nochebuena, para poder disfrutar los presentes durante todas las vacaciones escolares, entreteniendo a los niños en los días que el invierno acorta. Y este año, tu sobrina de ocho años, la benjamina, ha mantenido viva la llama de la ilusión, esperando en la puerta de casa, en el frío de la noche, la llegada adelantada de sus juguetes, con sus primas, mientras los demás colocáis los paquetes junto al Belén. Porque lo que de verdad importa es el brillo de sus ojos al descubrir los regalos, bendita inocencia que quisieras para todos los niños del mundo, que para algunos resulta cruel e inhóspito. En tus manos está contribuir a cambiarlo, si es que te importa.